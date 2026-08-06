Resultados Lotería de Bogotá último sorteo hoy jueves, 6 de agosto de 2026: números ganadores

En el marco del aniversario de la fundación de la capital, la expectativa y la ilusión de millones de apostadores se concentran en una nueva jornada de juego. Este jueves 6 de agosto de 2026 se lleva a cabo el sorteo número 2858 de la Lotería de Bogotá, popularmente llamada "la que más billete da". Con un renovado plan de incentivos millonarios, los jugadores de todo el país aguardan la salida de las balotas oficiales para conocer a los nuevos afortunados.

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A continuación, presentamos la cobertura en desarrollo de esta fecha clave y los datos más relevantes para entender el funcionamiento del sorteo.



Ganador del Premio Mayor (Sorteo 2858)

Número Ganador: 2 - 9 - 4 - 4

Serie: 460

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

El acceso a la Lotería de Bogotá está diseñado de forma versátil para todo tipo de apostador. En la actualidad, el billete completo tiene un costo de $15.000, mientras que la fracción individual tiene un valor de $5.000. Para participar, el apostador escoge un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) combinado con una serie de tres dígitos.

Existen tres vías principales para adquirir la combinación elegida:



Venta física tradicional: Comprando directamente la fracción impresa con los loteros de confianza distribuidos a lo largo del territorio nacional.

Comprando directamente la fracción impresa con los loteros de confianza distribuidos a lo largo del territorio nacional. Redes de servicio: A través de puntos autorizados como la red Paga Todo o LotiColombia.

A través de puntos autorizados como la red o LotiColombia. Plataforma en línea: De manera digital en el sitio web oficial (www.loteriadebogota.com), garantizando transacciones directas y seguras.

¿Dónde ver los resultados?

El sorteo se efectúa habitualmente todos los jueves a partir de las 10:30 p.m. (En caso de coincidir con un festivo nacional, el evento se reprograma para el día hábil siguiente). La transmisión en directo se realiza por la señal abierta del Canal Uno, contando con la presencia de delegados de la Secretaría de Gobierno del Distrito y autoridades de control para certificar la transparencia del proceso.



Paso a paso: ¿Cómo reclamar un premio?

Si su número resulta favorecido, el trámite de cobro varía según la cantidad ganada:



Premios menores (Aproximaciones y secos bajos): Si el monto es inferior a 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), se puede efectuar el cobro en puntos de venta autorizados como Paga Todo o directamente con el vendedor de confianza.

Si el monto es inferior a 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), se puede efectuar el cobro en puntos de venta autorizados como Paga Todo o directamente con el vendedor de confianza. Premio Mayor y secos de alta gama: El ganador debe acudir a la sede administrativa de la Lotería de Bogotá llevando el billete físico original en perfecto estado (sin tachaduras ni deterioro), copia de la cédula de ciudadanía y certificación bancaria. De acuerdo con el Estatuto Tributario, a los premios se les aplica la retención por Ganancias Ocasionales equivalente al 20%.

Historia y estructura de la entidad

La Lotería de Bogotá fue creada tras el Acuerdo 81 de 1967 expedido por el Concejo Distrital e inició sus operaciones oficiales el 17 de agosto de 1968. Nació como una Empresa Industrial y Comercial del Estado enfocada en transferir recursos económicos para fortalecer el sistema de salud pública y la red hospitalaria de Bogotá.



Esquema y plan de premios

Actualmente, la bolsa total distribuida supera los $34.000 millones de pesos. El eje central del plan de premios es su Premio Mayor "El Golazo Millonario", que asciende a $12.000 millones de pesos. La estructura de secos principales que lo acompaña incluye:



1 Seco de $1.000 millones .

. 1 Seco de $500 millones .

. 3 Secos de $200 millones cada uno.

cada uno. 6 Secos de $50 millones cada uno.

cada uno. 12 Secos de $20 millones cada uno.

cada uno. 30 Secos de $10 millones cada uno.

Además de la escala de secos, la Lotería de Bogotá premia miles de combinaciones adicionales mediante aproximaciones al mayor con o sin serie.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.