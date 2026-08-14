Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy viernes 14 de agosto de 2026: números ganadores

La noche de este viernes 14 de agosto de 2026 se llena de ilusión para miles de jugadores en todo el territorio nacional con la llegada de un nuevo sorteo del Super Astro Luna. Este juego de suerte y azar, reconocido por combinar números y signos del zodiaco, concentra la atención de los apostadores que esperan conocer la combinación favorecida de la jornada.

Números ganadores del Super Astro Luna - 14 de agosto

Una vez finalice el sorteo y sean confirmados los resultados oficiales, en este espacio se podrá consultar la combinación ganadora de la jornada:

Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo zodiacal: Pendiente

Los apostadores deberán comparar las cuatro cifras y el signo registrado en su tiquete con los resultados oficiales para determinar si obtuvieron algún premio.



¿Cómo funciona y cuándo se juega?

El Super Astro Luna forma parte de los juegos de suerte y azar en Colombia y es operado por Corredor Empresarial S.A., bajo la regulación de Coljuegos. La mecánica consiste en seleccionar una cifra de cuatro dígitos, comprendida entre el 0000 y el 9999, acompañada por uno de los 12 signos del zodiaco.



A diferencia de las loterías tradicionales que tienen sorteos determinados durante la semana, la modalidad Luna se juega de lunes a domingo:

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Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

Para participar, los usuarios pueden dirigirse a puntos físicos autorizados de las redes de chance a nivel nacional, como SuRed y SuperGIROS, o utilizar los canales digitales habilitados.

El apostador puede elegir libremente el número y el signo con el que desea participar.

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El valor de la apuesta es flexible:

Valor mínimo de apuesta: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Valor máximo de apuesta: $10.000 pesos colombianos por tiquete, antes de IVA.

$10.000 pesos colombianos por tiquete, antes de IVA. Opciones adicionales: es posible elegir un solo signo o utilizar la opción "Todos los signos", que permite jugar el mismo número frente a las doce alternativas zodiacales.

¿Cuánto dinero se puede ganar?

El plan de premios del Super Astro Luna se calcula de acuerdo con el valor apostado y el nivel de acierto. Para obtener los premios correspondientes, las cifras deben coincidir en el orden establecido:

4 cifras + signo coincidente: otorga 42.000 veces lo apostado.

otorga lo apostado. 3 cifras + signo coincidente: paga 1.000 veces el valor de la apuesta.

paga el valor de la apuesta. 2 cifras + signo coincidente: genera un retorno de 100 veces la cantidad invertida.

¿Qué hacer si resulta ganador para reclamar el premio?

Si su tiquete coincide con el resultado oficial de este viernes 14 de agosto, debe conservar el comprobante original en buen estado y seguir el procedimiento establecido para solicitar el pago.

Estado del comprobante: el tiquete debe estar legible y sin tachaduras o enmendaduras que dificulten su validación.

el tiquete debe estar legible y sin tachaduras o enmendaduras que dificulten su validación. Premios menores: el ganador puede acudir a los puntos de venta autorizados con el tiquete y su documento de identidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

el ganador puede acudir a los puntos de venta autorizados con el tiquete y su documento de identidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador. Premios mayores: para montos elevados pueden solicitarse documentos adicionales y el trámite debe realizarse en las sedes autorizadas.

para montos elevados pueden solicitarse documentos adicionales y el trámite debe realizarse en las sedes autorizadas. Impuestos y caducidad: los premios están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes y al plazo legal establecido para efectuar la reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.