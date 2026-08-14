Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia y activa alertas de monitoreo en la región

Un poderoso terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes la región de Flores, en Indonesia, generando alarma entre las comunidades costeras y obligando a las autoridades y centros internacionales de monitoreo a evaluar posibles riesgos asociados al fenómeno sísmico. El movimiento telúrico se produjo en una de las zonas con mayor actividad geológica del planeta, ubicada sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.



Terremoto en Indonesia fue de 7,7

De acuerdo con los reportes preliminares de organismos sismológicos internacionales, el epicentro se localizó en el mar, al noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Los registros iniciales ubicaron el evento a una profundidad superficial, entre 10 y 35 kilómetros, una característica que suele incrementar la percepción del movimiento en superficie y elevar el potencial de daños en áreas cercanas al epicentro.

El terremoto ocurrió a las 21:58 UTC del 14 de agosto de 2026, equivalente a las primeras horas de la mañana del sábado en Indonesia. El sismo fue detectado y revisado por varias redes internacionales de vigilancia sísmica, entre ellas el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) y la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG).

Qué dice el reporte sobre el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Según la información difundida por los organismos de monitoreo, el evento alcanzó una magnitud suficiente para ser catalogado como un terremoto mayor, una clasificación reservada para los movimientos sísmicos comprendidos entre 7,0 y 7,9 en la escala de magnitud de momento. Este tipo de terremotos tiene capacidad de provocar daños considerables en áreas extensas, especialmente cuando ocurre cerca de poblaciones o infraestructura vulnerable.



Los sistemas automáticos de evaluación estimaron niveles de sacudida que podrían haber alcanzado intensidades muy fuertes en algunas localidades cercanas. Hasta el momento de la emisión de los primeros reportes, las autoridades no habían informado sobre víctimas fatales ni daños estructurales de gran magnitud. Sin embargo, los organismos de emergencia continuaban verificando las condiciones en las zonas más próximas al epicentro para establecer el alcance real del fenómeno.



ÁNGELA URREA PARRA

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