Continúa búsqueda de joven desaparecido tras el terremoto de 7.4: su padre no pierde la esperanza

Hernán Giraldo busca a su hijo Juan Felipe Giraldo, de 24 años. El joven se encontraba en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, el día del terremoto de 7.4 que sacudió al país y causó graves daños en el Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El hombre se dirigió a Pereira al no recibir noticia de su hijo y mantiene la esperanza de que aparecerá.



En un primer diálogo para Séptimo Día, Hernán Giraldo explicó que su hijo se encontraba en Pereira para trabajar como vendedor. "Había llegado esa madrugada", contó, agregando que Juan Felipe Giraldo se casa el próximo domingo y que tiene un hijo de dos años.

"Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza. En este momento es un momento de esperanza, de fe, de que estoy seguro de que mi hijo está vivo (...) Hay vida, hay pequeñas señales de vida, y si hay vida hay esperanza", aseguró Hernán Giraldo.



¿Qué se sabe de la ubicación de Juan Felipe Giraldo en Pereira?

En esa primera entrevista, el hombre también le envió un mensaje a su hijo. "Hijo, te amo, y el domingo te vas a estar casando. Y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo. Él es fuerte, es un berraco, es un berraco". En la mañana de este viernes 14 de agosto, cuatro días después del terremoto, Hernán Giraldo dio lo que se ha sabido sobre la ubicación de su hijo: "Todo apunta de que él nunca salió del hotel. En este momento apunta a que está ahí".

El hombre contó que cuando llegó al hotel le mandó un video a su prometida. "Mirando el video identificamos qué hotel era. Informaciones que nos dieron erradas decían que lo habían sacado del hotel, lo buscamos en todos los hospitales y no encontramos respuesta positiva. Después vinimos acá, encontramos el listado de huéspedes y nos desmintieron que hubieran sacado muchachos, nunca sacaron a nadie, y ahí empezó la búsqueda acá", relató.



También se conoció que Juan Felipe Giraldo habría estado ubicado en la habitación 2011. "Con unos planos lo buscan a él en la 2011, pero yo digo que él no está ahí. Los organismos que han venido a hacer estudios dan una mínima posibilidad de vida y a esa mínima posibilidad yo me aferro que sea él . Lo siento en el alma, lo siento por fe. No sé, tengo la certeza de que está vivo", indicó. Sobre la prometida de su hijo el hombre contó que "está destrozada. He tratado de no hablar mucho con ella porque no sabría cómo consolarla y me quebrantaría muchísimo".

