Lotería de Medellín resultados último sorteo 14 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

La Lotería de Medellín, una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia, celebra este viernes, 14 de agosto de 2026, su sorteo número 4848, correspondiente a la edición semanal que se realiza cada viernes en horas de la noche. Este evento, que se transmite en vivo a través de las redes sociales oficiales de la entidad, atrajo nuevamente la atención de miles de colombianos que depositan su esperanza en los números de la suerte.

La Lotería de Medellín es una entidad de carácter público creada en 1945 por la Beneficencia de Antioquia con el propósito de recaudar fondos para financiar proyectos sociales, educativos y de salud en el departamento. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en el panorama de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como una de las loterías más confiables y con mayor trayectoria en el país.



Lotería de Medellín el viernes 14 de agosto de 2026 EN VIVO

Noticias Caracol le comparte los resultados completos de la Lotería de Medellín, correspondientes al sorteo 4848 de este viernes:



Números ganadores:

Serie:

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

Participar en la Lotería de Medellín es sencillo. El jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen los números ganadores de un bombo, y el premio mayor se otorga al billete que coincida exactamente con el número y la serie seleccionados. Además del premio mayor, que es de 16 mil millones de pesos, existen múltiples premios secos que se distribuyen entre los billetes que coincidan parcialmente con los números sorteados. Estos premios están divididos en categorías, que incluyen:



Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

"Cada billete de la Lotería de Medellín tiene un precio de $21.000 pesos colombianos y está compuesto por 3 fracciones. Cada fracción electrónica individual tiene un valor de $7.000 colombianos", informó la entidad en su sitio web oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL