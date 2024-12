Salario mínimo 2025 Colombia: ¿por qué este miércoles es día crucial en la negociación del aumento?

Gremios de empresarios y de trabajadores continúan discutiendo el ajuste al salario mínimo 2025 en Colombia . El 9 de diciembre se llevó a cabo otra mesa de concertación de políticas laborales y salariales y este miércoles 11 de diciembre será un día importante para el futuro de las negociaciones.

La primera reunión que se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre. Según el DANE, los sindicatos de trabajadores buscan que se tenga en cuenta la productividad laboral para el aumento del salario. La entidad señaló que dicha productividad fue de 1,76%, la productividad laboral por hora fue de 3,43%, la productividad media llegó al 3,14% y la productividad total fue de 1,73%.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) indicó que lo dicho por el DANE "es muy significativo y positivo. Evidentemente hay una productividad creciente en el país, pero lo que más nos llama la atención es la diferencia entre la productividad total factorial y la productividad laboral".

Además, el DANE reveló que la inflación en noviembre se ubicó en 5,2%, un tema clave en medio de las negociaciones. Este dato da cuenta de la senda bajista, la que se ubicó en 2023 en 10,15%, lo que traduce que a los ciudadanos colombianos les está alcanzando más el dinero.

Los gremios de trabajadores, en línea con el resultado de la inflación, aspiran a que el incremento del salario mínimo 2025 sea de al menos dos dígitos, similar al del 2023, cuando fue del 12%. Sin embargo, los expertos consideran que la cifra que se cocerte debe ser prudente y coherente con el crecimiento de la economía del presente año, el cual no superaría el 1,8%, según las proyecciones.

Arias dijo en Noticias Caracol en vivo que "el aumento este año, al igual que los dos anteriores, debe ser también de dos dígitos. Es una forma de reactivar la economía y esta es otra discusión que mantenemos con los empresarios, que siempre han dicho que si se aumentan los ingresos de trabajadores se aumenta el desempleo y se aumenta la informalidad, cosa absolutamente rebatida y refutada por los hechos contundentes de la vida económica del país".

Por su parte, contrario a lo que proponen las centrales de trabajadores, para Fedesarrollo, el incremento del salario mínimo 2025 en Colombia, que también dependerá del dato de productividad, debe ser una cifra prudente y que no vaya a afectar al empleo formal en el país. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, manifestó que “con una productividad que, de acuerdo con nuestros cálculos, no ha subido más del 1%, la cifra del aumento del salario mínimo continúa siendo, de manera técnica, alrededor del 6,2%, una cifra que mantendría el poder de compra de los trabajadores sin generar efectos negativos desde el punto de vista de la generación del empleo formal”.

Una opinión similar a la del director ejecutivo de Fedesarrollo tiene Libertank, que considera que el dato de inflación es buena noticia, porque se traduce en que cada vez les alcanza más el dinero a los colombianos, pero es necesario tener en cuenta que la economía, según las proyecciones, crecerá cerca del 1,8%. Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, explicó que “cualquier aumento desproporcionado del salario mínimo, si se abandonan los datos técnicos, las decisiones sensatas y se apela al populismo y a la demagogia, lo único que va a terminar generando es más desempleo, más personas en la informalidad y, sin duda, una economía que cada vez crece más lento. Entonces, el salario mínimo debería crecer algo similar a lo que crece la inflación y no debería ser nada mucho más alto que eso.

Desde el lado del Banco de la República, el director de la entidad se refirió al ajuste del salario mínimo y mencionó que “no me atrevo a dar un número ni me parece que corresponda al banco decir un número, pero lo que sí me parece muy importante es que el objetivo o es subir los salarios nominales, el objetivo es subir los salarios reales. El año pasado se aumentaron los salarios un 12% y la inflación va a ser un poco más del 5%. Es tal vez uno de los aumentos en salario real más fuerte que ha habido en la historia y vino por la reducción de la inflación”.

Agregó que “no podemos pretender que el aumento del salario vuelva a ser de la misma magnitud nominal del año pasado, cuando la inflación prevista para el año entrante es 3%. La norma dice que el aumento del salario mínimo debe ser superior a la inflación observada. Es cierto que hay que hacer un aumento significativo del salario, pero debe ser un aumento que tenga en cuenta que la inflación va a ser ligeramente superior al 5% y el año entrante del 3%. Si uno tiene en cuenta eso, debe ser cuidadoso porque de otra forma podemos llegar a una situación donde las empresas pequeñas terminan cerrando. Es importante ser moderados y cuidadosos sin perjuicio de que el propósito, por supuesto, es aumentar el poder adquisitivo de los salarios y que la población mejore su capacidad de compra, pero con unas condiciones que reconozcan que la inflación está bajando”.

Además, explicó que el salario mínimo en Colombia le pare bajo porque el nivel de ingreso en el país es bajo, más bajo que el salario mínimo. Entonces, mucha gente en Colombia gana menos que el salario mínimo. Eso quiere decir que lo que tenemos que preocuparnos es por subir ese nivel de ingreso promedio y repartirlo bien”.

¿Qué viene para el salario mínimo 2025 en Colombia?

Fabio Arias, presidente de la CUT, manifestó que, durante la última reunión, “el DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República dieron sus datos macroeconómicos y, el miércoles, nosotros los trabajadores y la bancada sindical pondrá sobre la mesa cuál es nuestra propuesta exacta, en el marco de los dos dígitos, sobre lo que aspiramos para el salario mínimo 2025”.

Arias agregó que “por los cuestionamientos que ha venido haciendo el empresariado sobre los datos reportados por el DANE, inclusive cuestionando la labor del DANE y sus propias metodologías, creemos que no va a haber acuerdo en la comisión de concertación y nosotros vamos a persistir en que el aumento debe ser de dos dígitos, especialmente mirando la inflación causada, los datos de la productividad, que siguen siendo mucho más altos. La productividad laboral es la que siempre hemos reclamado que se aplique, contrario a la de la productividad total de los factores, que la que le gusta a los empresarios, que este año tampoco les gustó”.

Según el presidente de la CUT, la brecha salarial en Colombia, “por no aplicar la productividad laboral, es de 35 puntos. Entonces, le vamos a decir al Gobierno que debe ser la oportunidad para empezar a reducir esa brecha y por eso hablamos de esos dos dígitos”.

Las centrales de trabajadores consideran que, de la mano del incremento del salario mínimo 2025, el Banco de la República tiene que continuar bajando las tasas de interés para que realmente se dé una mayor reactivación económica.

Este miércoles, 11 de diciembre, los empresarios y trabajadores van a presentar de manera formal su propuesta para definir el salario mínimo Colombia 2025.