Sena lanzó feria de empleo para mujeres con más de 20 mil vacantes en Colombia: cómo aplicar

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizará este viernes 6 de marzo una nueva edición de Expo Empleo Mujer, una jornada nacional que busca facilitar el acceso al mercado laboral para mujeres en diferentes regiones del país. Durante el evento estarán disponibles más de 20.000 vacantes de empleo ofrecidas por empresas de diversos sectores productivos.

La actividad se desarrollará de manera simultánea en más de 60 puntos de atención ubicados en distintas ciudades y municipios de Colombia. En estos espacios, las participantes podrán presentar su hoja de vida, conocer ofertas laborales vigentes y participar en procesos de entrevista con empresas que buscan talento femenino. La jornada se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, aunque en algunos lugares los horarios pueden variar ligeramente.

Según informó el Sena, la feria hace parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y tiene como objetivo fortalecer las oportunidades laborales y la autonomía económica de las mujeres. "Invitamos a todas las mujeres colombianas a que se acerquen a estos más de 60 puntos, se inscriban y postulen su hoja de vida en las empresas. Pueden consultar esta información en ape.sena.edu.co", indicó, Elsa Aurora Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo.



¿Cómo funcionará la Expo Empleo Mujer del Sena?

Durante el evento, las aspirantes podrán postularse al Sena a vacantes en diferentes áreas. Entre los sectores con mayor número de ofertas se encuentran finanzas, administración, ventas, servicios, salud, logística, producción y atención al cliente. También se ofrecerán cargos técnicos, operativos y profesionales, así como algunos puestos de coordinación y dirección.



Además de las entrevistas y la recepción de hojas de vida, la jornada incluirá espacios de orientación ocupacional dirigidos a mejorar las herramientas de búsqueda de empleo de las participantes. En estos talleres se brindará asesoría sobre la elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas laborales, uso de plataformas digitales para encontrar empleo y orientación para el desarrollo de emprendimientos.



De acuerdo con el Sena, el propósito de estos espacios es apoyar a las mujeres en la construcción o fortalecimiento de su perfil laboral, especialmente a quienes están iniciando su vida profesional o desean reingresar al mercado laboral. Entre las recomendaciones para quienes planean asistir se encuentra llevar varias copias impresas de la hoja de vida, documento de identidad y certificados académicos o laborales en caso de que se requieran durante las entrevistas.



Puntos donde estará la feria de empleo del Sena

En Bogotá, uno de los puntos principales de atención estará ubicado en la sede de la Agencia Pública de Empleo del Sena, en la calle 65 # 11-70. Allí se concentrará una parte importante de las vacantes disponibles en el país, con más de 9.000 ofertas laborales en áreas como servicio al cliente, ventas, apoyo administrativo, logística, salud, diseño y tecnología, entre otras.

En otras ciudades también se habilitarán sedes para la jornada. En Medellín, por ejemplo, la feria se realizará en el centro comercial Unicentro; en Barranquilla se desarrollará en el auditorio Giacometto del Sena; y en ciudades como Cali, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Pasto y Villavicencio también se dispondrán espacios para la atención de las participantes.

Las ofertas laborales varían según la región, pues en algunas zonas se buscan perfiles relacionados con comercio, servicios y turismo, mientras que en otras hay vacantes en sectores industriales, agrícolas o de construcción. También existen oportunidades en áreas como salud, educación, contabilidad y tecnologías de la información. Las mujeres interesadas en conocer los puntos de atención disponibles o revisar información adicional sobre las vacantes pueden consultar la página web de la Agencia Pública de Empleo del Sena, donde también se publican contenidos de orientación laboral y material de apoyo para quienes se preparan para procesos de selección.

El Sena informó que en ediciones anteriores de esta jornada se ha logrado orientar laboralmente a miles de mujeres en todo el país. Según cifras de la entidad, se han realizado tres versiones de Expo Empleo Mujer, en las que cerca de 34.000 mujeres han recibido orientación ocupacional; además, aproximadamente 9.500 mujeres han logrado vincularse a empleos luego de participar en las ferias y procesos de selección realizados en el marco de estas jornadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co