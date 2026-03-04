Historial criminal de sospechoso en asesinato de hermanas en Barranquilla: el otro detenido es menor

Los cuerpos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente, fueron hallados en una zona boscosa del municipio de Malambo, en el Atlántico, el pasado sábado 28 de febrero. Las menores de edad se encontraban desaparecidas desde el día 17 del mismo mes y este miércoles se confirmó la detención de dos personas sospechosas del crimen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Los dos detenidos, uno de los que ya fue judicializado, sufrieron un accidente de tránsito en días pasados cuando participaban en los llamados "piques ilegales" en el municipio de Puerto Colombia. Las autoridades ya los tenían ubicados a través de equipos de georeferenciación por sus celulares, de esa forma llegaron a la clínica. Un joven de 19 años fue capturado en las últimas horas en Barranquilla y es señalado por la Policía de haber participado en el crimen de las hermanas.



Las menores de edad salieron de su hogar en horas de la noche del martes 17 de febrero, en el último día del carnaval. Las jóvenes supuestamente iban a encontrarse con dos hombres que habían conocido días antes. Tras salir no se volvió a saber de ellas. Solo llegaron unos mensajes amenazantes al celular de la madre. "Se estaban escribiendo con los supuestos novios que habían conocido el sábado de carnaval. Y cuando le preguntamos para dónde iban, ellas dijeron: No, que nos mandaron un carro. Y se fueron. Cuando yo quise llamarlas, ya el teléfono estaba apagado. Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas... me pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20, después a 10", dijo la madre de las jóvenes en entrevista para Noticias Caracol.



Lea: Las pistas sobre las muertes de las hermanas Sheridan y Keyla Hernández en Barranquilla



El historial criminal de sospechoso en asesinato de hermanas en Barranquillla

El general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla dijo que el sospechoso capturado registra anotaciones por varios delitos , como el porte ilegal de armas de fuego y presenta una captura en julio del año pasado. "Esta captura está relacionada con los lamentables hechos en los cuales se reporta la desaparición y posterior homicidio de dos adolescentes, una de 14 años y otra de 17", comentó el uniformado.

Publicidad

Un adolescente de 17 años también está vinculado al proceso y sería sospechoso de colaborar en el crimen. La madre de las menores de edad asesinadas había denunciado ante el GAULA de la Policía que, tras la desaparición de sus hijas, la estuvieron extorsionando por celular, pidiéndole dinero por entregar con vida a las menores. Las autoridades interceptaron las líneas telefónicas y ubicaron a los sospechosos en esta clínica de Barranquilla.

Según la Policía, los dos sospechosos revelaron lo que les había pasado a las dos menores de edad. "Se ubican a los sujetos que habían sufrido un accidente de tránsito y habían sido recluidos ahí en esa clínica", aseguró el general Camelo Sánchez. El adolescente vinculado a la investigación está en proceso de judicialización. Las autoridades ofrecieron una recompensa para capturar a otros presuntos implicados en este doble homicidio. "Hasta 20 millones de pesos para todas aquellas personas ciudadanos que puedan solicitar información que nos permitan la captura de la o las personas que participaron con los capturados", dijo en unas declaraciones a medios Yesid Turbay, el jefe de la Oficina de Seguridad de Barranquilla.

Publicidad

Por ahora continúan las líneas investigativas para determinar por qué fueron asesinadas las dos hermanas menores de edad. "Estaría presuntamente relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales. Estamos verificando exactamente las situaciones de tiempo, modo y lugar de esta información", agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los cuerpos de las víctimas permanecen en Medicina Legal, donde avanza la labor de identificación plena para ser entregados a sus familiares.