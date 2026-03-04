¿Más lluvias en Colombia? Ideam advierte sobre posible influencia de fenómeno de El Niño Costero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que continúa el seguimiento a las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico, ante la eventual "influencia del fenómeno conocido como El Niño Costero sobre Colombia, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, donde podrían registrarse incrementos graduales en las precipitaciones si las condiciones actuales se mantienen".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con los reportes recientes emitidos por la Organización Meteorológica Mundial y el Centro de Predicción Climática de la NOAA, existe una probabilidad cercana al 60% de que el sistema climático del Pacífico ecuatorial se mantenga en condiciones neutrales entre marzo y mayo, periodo que coincide con el inicio del verano en el hemisferio norte. Esto significa que, por ahora, no se consolidaría oficialmente un evento típico de El Niño ni de La Niña.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Sin embargo, los mismos modelos internacionales muestran que las probabilidades de que se configure un episodio de El Niño aumentan gradualmente en los meses siguientes. Entre abril y junio, la opción de que se desarrolle este fenómeno alcanza alrededor del 30%, mientras que entre mayo y julio podría situarse cerca del 40%. Estas cifras reflejan un escenario de transición que obliga a mantener la vigilancia, especialmente en zonas sensibles a cambios en el régimen de lluvias, según indicó el Ideam.



¿Qué es el Fenómeno de El Niño Costero?

El Ideam explicó que el llamado 'Niño Costero' es un evento de carácter regional que se presenta principalmente frente a las costas de Perú y Ecuador. Se origina por el "calentamiento del océano Pacífico cercano a las costas de Perú, Ecuador y el suroccidente de Colombia, que puede favorecer mayor humedad y aumento de lluvias en esta región". A diferencia del fenómeno clásico de El Niño, que tiene repercusiones a escala global y suele afectar amplias regiones del territorio colombiano, el Niño Costero no necesariamente implica cambios generalizados en todo el país.



"Aunque se relaciona con el calentamiento del océano, no es lo mismo que el fenómeno de El Niño, ya que ocurre en una zona diferente del Pacífico y sus impactos son más regionales. Para Colombia, su evolución podría favorecer incremento gradual de lluvias en el suroccidente del país, especialmente en Cauca y Nariño. Sus posibles efectos se limitan, en mayor medida, a zonas cercanas al Pacífico, donde podría observarse un comportamiento distinto de las lluvias respecto al promedio histórico", indicó la entidad.

¿Has escuchado hablar del #NiñoCostero?



Se trata de un calentamiento del océano Pacífico cercano a las costas de Perú, Ecuador y el suroccidente de Colombia, que puede favorecer mayor humedad y aumento de lluvias en esta región.



Aunque se relaciona con el calentamiento del… pic.twitter.com/r2k9ZBo4e2 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) March 4, 2026

Publicidad

El Ideam indicó que, de persistir las actuales anomalías térmicas en el Pacífico oriental, podrían registrarse aumentos graduales de precipitación en sectores de Cauca y Nariño durante los próximos meses. No obstante, precisó que cualquier modificación en el régimen de lluvias dependerá también de factores locales y de la evolución de la temporada climática habitual.

"Para Colombia, que estemos entrando en una fase de neutralidad en el ENOS, significa que este fenómeno tendrá menos efectos en la precipitación y la temperatura en los próximos meses, y que el comportamiento atmosférico dependerá más de los patrones habituales de la temporada". La eventual entrada en una fase neutral del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) implica que el océano y la atmósfera no presentan anomalías marcadas asociadas a El Niño o La Niña.

Publicidad

En esas condiciones, el comportamiento del clima en Colombia suele estar determinado principalmente por los ciclos estacionales propios de cada región, así como por otros fenómenos de menor escala que influyen en la formación de nubosidad y lluvias. Pese a ello, el Ideam recordó que los pronósticos en esta época del año tienen un grado de incertidumbre mayor, que se debe a la denominada "barrera de predictibilidad de la primavera" del hemisferio norte, un periodo en el que los modelos climáticos enfrentan más dificultades para anticipar la evolución del ENOS.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co