¿Siente que nunca le alcanza la plata? Conozca cinco consejos de expertos para manejar el dinero

¿Le parece común escuchar a conocidos expresar que la plata no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con sus obligaciones financieras?

Esta situación no es exclusiva de un grupo social específico, sino que afecta a personas de diferentes edades, niveles educativos y socioeconómicos.

La percepción de insuficiencia económica se ha convertido en una constante en la vida de muchos, generando preocupación y estrés. Las variaciones en el costo de vida, malos hábitos sobre el endeudamiento, la falta de educación financiera para construir habitualmente presupuestos, o la falta de ahorro, por ejemplo, son temas que influyen en que los recursos sean o no suficientes cada mes.

¿Pero existen estrategias o técnicas para hacer que el dinero alcance más? Expertos compartieron con Noticias Caracol algunos consejos prácticos.

Las deudas o pagos esenciales pueden llegar a ser más altos que la plata que muchos reciben - Getty Images

¿Qué puedo hacer para que la plata me alcance?

1. Elaborar un presupuesto detallado

Un presupuesto permite tener una visión clara de los ingresos y gastos mensuales, identificando áreas donde se puede reducir el gasto. Es importante incluir todos los ingresos, como salarios, bonos y cualquier otra fuente de dinero, así como todos los gastos, desde los más grandes como el arriendo o la hipoteca, hasta los más pequeños como el café diario.

Luz Valbuena, asesora y experta en finanzas, le contó a Noticias Caracol que es clave llevar un control diario y tomar nota en una hoja de cálculo en Excel o una planilla de todas las cosas que se compran a diario.

"Lo que yo hago es reportar los gastos diarios, así sea un dulce. Entonces es manejar un presupuesto y escribir todos los gastos que nosotros día a día hacemos. Todas las personas deberíamos tener un librito donde podamos registrar cuánto se gasta en el bus, si compré un tinto, para poder identificar hacia dónde se me sigue yendo el dinero, porque si yo no identifico hacia dónde se me va la plata, difícilmente voy a identificar cómo hacer que me alcance", explicó la experta.

Elaborar un presupuesto es uno de los consejos que brindan expertos para que le alcance la plata - Getty Images

El objeto de elaborar el presupuesto es controlar en qué se gasta el dinero y reducir los gastos hormiga, aseguró Valbuena: "Tengo que identificar cuáles son esos gastos, que son pequeñas cosas o pasan desapercibidos, como las membresías a plataformas de streaming. A final de mes estas suman un montón".



2. Priorizar el ahorro

El ahorro debe ser una prioridad, incluso si los ingresos son limitados. Los expertos recomiendan destinar entre el 10% y el 30% de los ingresos mensuales al ahorro. Este fondo puede ser utilizado para emergencias, inversiones futuras o metas específicas como la compra de una vivienda o la educación de los hijos. Abrir una cuenta de ahorro separada y programar transferencias automáticas puede facilitar este proceso y asegurar que el dinero destinado al ahorro no se gaste en otras cosas.

"Enfocarse en el ahorro, porque solo mantener flujos de caja positivos permite a las personas soportar un escenario caracterizado por la crisis de liquidez", resaltó Alberto Muñoz, profesor e investigador del departamento de finanzas de la escuela de negocios de la Universidad del Norte.

3. Reducir y controlar las deudas

Juan Pablo Herrera, decano de la facultad de economía de la Universidad Externado, le explicó a Noticias Caracol la importancia de controlar las deudas: "Ser muy mesurado en el manejo de créditos. Si bien en Colombia cada vez más tenemos alternativas para poder acceder a líneas de crédito relativamente rápidas y expeditas, creo que resultará siempre muy importante valorar muy bien la razón por la cual se quiere avanzar en un mecanismo de endeudamiento".

El experto también resaltó que "pagar deuda sobre deuda muchas veces no es la mejor opción". Además, Herrera hizo un énfasis en ser muy cuidados con las "promociones" en diferentes comercios.

"No dejarse tentar de promociones que parecieran ser muy atractivas en el corto plazo, pero que después de hacer un análisis juicioso, muchas veces uno se da cuenta de que las promociones no son tan atractivas como inicialmente se ven", agregó.



4. Invertir en educación financiera

La educación financiera es fundamental para tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero. Participar en cursos, talleres y seminarios sobre finanzas personales puede proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar mejor los recursos.

Entender conceptos básicos como el interés compuesto, la diversificación de inversiones y la planificación para la jubilación puede marcar una gran diferencia en la estabilidad financiera a largo plazo.



5. Buscar fuentes adicionales de ingresos

Buscar fuentes adicionales de ingresos puede aliviar la presión financiera. Esto puede incluir trabajos a tiempo parcial, freelancing, emprendimientos o inversiones. Identificar habilidades y talentos que puedan ser monetizados es una estrategia efectiva para aumentar los ingresos.

El profesor Alberto Muñoz también recomienda invertir en metales preciosos, como oro, plata y acero, pues afirma que son las únicas inversiones que han mostrado crecimientos en precios en medio de las crisis.

De otro lado, Muñoz aconseja a los jóvenes en Colombia que desde ya puedan planificar su pensión. El experto asegura que "ya no se puede depender de la pensión que se recibirá por parte de Colpensiones".