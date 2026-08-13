Resultados Sinuano Día, último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026: números ganadores

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más populares en la región Caribe y en todo el territorio colombiano, pues brinda diariamente la oportunidad de ganar atractivos premios en efectivo. Este jueves, miles de jugadores en el país están a la espera de conocer la combinación oficial que entregará la bolsa de premios correspondiente a este juego autorizado.



¿Qué número cayó en el Sinuano Día hoy?

Los apostadores y seguidores del sorteo diurno ya pueden verificar si su tiquete resultó beneficiado. A continuación, se detalla la combinación oficial reportada por el operador para la fecha:



Número ganador: 5208

5208 La "Quinta" cifra: 0

Para certificar la validez de las cifras publicadas, los ciudadanos deben constatar que los números del billete o formulario coincidan en el orden exacto con la extracción del balotaje oficial del sorteo Sinuano Día.



Estructura de premios del sorteo Sinuano Día

El chance en Colombia opera bajo un sistema de juego de suerte y azar donde el incentivo económico depende directamente de la modalidad de apuesta seleccionada y del valor invertido en el tiquete. El sorteo diurno del Sinuano contempla las siguientes modalidades de cobro según el acierto de las cifras:



Cuatro cifras exactas

Ocurre cuando la persona coincide plenamente con los cuatro números extraídos de las tómbolas en el orden preciso. Esta modalidad otorga un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado por el usuario.



Tres cifras exactas

Corresponde al acierto de los tres últimos dígitos del número ganador en la secuencia oficial emitida. Quienes logran esta combinación reciben una recompensa de 400 veces el valor que hayan jugado.



Dos cifras exactas

Se presenta al acertar únicamente los dos últimos dígitos de la secuencia ganadora. El premio fijado para esta categoría es de 50 veces el monto apostado.



Una cifra exacta

Se otorga a los jugadores que logran coincidir con la última cifra del resultado oficial. Esta alternativa reconoce un pago equivalente a 5 veces el valor registrado en el boleto.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador del Sinuano Día?

Al confirmar que el número del tiquete coincide con los resultados oficiales de la jornada, el ciudadano debe seguir un procedimiento estandarizado para reclamar la suma de dinero correspondiente de manera segura y transparente.



Requisitos para el cobro de premios

Para hacer efectivo el cobro en las salas de venta habilitadas o en los puntos de atención autorizados por la red comercial, la persona acreedora del premio debe presentar de forma obligatoria los siguientes documentos:



El tiquete original de la apuesta, en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas.

El documento de identidad original y copia ampliada (cédula de ciudadanía para colombianos o cédula de extranjería para ciudadanos residentes).

Diligenciar el formulario para la entrega de premios en caso de que el valor adjudicado supere los montos previstos para pagos directos en caja.

Retenciones de ley y cobro de ganancias ocasionales

Es indispensable que la ciudadanía tenga en cuenta que los premios obtenidos a través de los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a la normativa tributaria vigente.

De acuerdo con el Estatuto Tributario y las regulaciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las sumas de dinero que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) son catalogadas como ganancias ocasionales. En estos casos, al momento de realizar el desembolso del dinero, el concesionario autorizado efectúa una retención en la fuente del 20 % sobre el valor total de la suma obtenida.

Los ganadores reciben el monto neto tras aplicar dicho descuento legal, el cual es transferido directamente por el operador a las arcas del Estado para el financiamiento de los sectores públicos.



Importancia de jugar legal y consultar la vigilancia de Coljuegos

La adquisición de apuestas en puntos de venta oficiales y con distribuidores autorizados garantiza el pago de los incentivos en caso de acertar la combinación del sorteo Sinuano Día. Los juegos de suerte y azar autorizados en el país están regulados y fiscalizados por la entidad administradora del monopolio rentístico, Coljuegos, así como por las loterías y empresas concesionarias territoriales.



Jugar dentro del marco legal previene que los ciudadanos sean víctimas de fraudes mediante tiquetes falsificados o establecimientos clandestinos. Adicionalmente, el recaudo de impuestos generado por la venta legal de chance destina recursos de carácter obligatorio al sistema de salud pública de Colombia, beneficiando la atención médica de los sectores más vulnerables de la población. Para cualquier inquietud sobre la autenticidad de los puntos de venta, los usuarios pueden validar la información a través de los canales institucionales de la autoridad reguladora.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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