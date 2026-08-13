SuperGiros anuncia giros gratis hacia cinco departamentos afectados por el terremoto

A las labores de respuesta y asistencia humanitaria tras el terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, se suma la red SuperGiros. A partir de este viernes 14 de agosto, los envíos de dinero dirigidos a las regiones que más devastación ha dejado el movimiento sísmico no tendrán costo. La medida "busca garantizar que los recursos enviados por los colombianos a sus familiares en las zonas de desastre llegue sin ningún tipo de deducción por costos de transacción". La disposición permanecerá vigente hasta que la compañía anuncie una modificación o finalización de la medida.



¿En qué departamentos habrá giros gratis?

La medida estará disponible para los envíos dirigidos a cinco departamentos que han reportado afectaciones relacionadas con la emergencia: Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y Chocó. La empresa señaló que cuenta con una red de más de 25.000 puntos de atención en Colombia, lo que permitirá realizar las operaciones desde diferentes municipios y ciudades del país. El objetivo es que quienes tengan familiares en los territorios afectados puedan enviarles dinero sin asumir el costo habitual de la transacción.

"Hoy, esos 25.000 puntos se convierten en un mapa solidario al servicio de la comunidad", afirmó Edgar Páez, presidente de SuperGiros, al referirse a la participación de la compañía en la campaña nacional 'Colombia, un solo Corazón', liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. El directivo explicó que la decisión de eliminar temporalmente el costo de los giros responde a la situación que atraviesan las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.



¿A dónde irán las donaciones?

De acuerdo con la información entregada sobre el convenio, los recursos recaudados serán utilizados inicialmente para la compra y entrega de insumos de primera necesidad. La segunda etapa contempla la destinación de recursos a procesos relacionados con la reconstrucción de infraestructura comunitaria, una vez avance la atención inmediata de la emergencia. María Angélica Guzmán, vocera de ProPacífico, explicó que "cualquier colombiano, sin importar si está bancarizado o no, puede entregar su aporte en efectivo en la esquina de su casa". Según explicó, la fundación se encargará "de que ese dinero se traduzca de forma ágil y transparente en ayudas tangibles para los territorios que hoy están sufriendo".

Quienes quieran enviar dinero a Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda o Chocó podrán hacerlo a través de la red SuperGiros sin asumir el costo de la transacción, a partir del 14 de agosto. La compañía también invitó a quienes quieran realizar donaciones para la atención de la emergencia a utilizar sus oficinas como puntos de entrega de efectivo, en el marco del convenio establecido con ProPacífico. "Esta medida se suma a las caravanas de ayuda humanitaria y a los fondos de emergencia que ya están siendo desplegados hacia el epicentro de la tragedia, demostrando que, ante la adversidad, la infraestructura comercial del país también puede transformarse en una red de asistencia social", agregó la empresa.



El terremoto ha causado la muerte de por lo menos 265 personas y más de 3.494 heridos, según el último informe del presidente De la Espriella. El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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