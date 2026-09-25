Sorteo Dorado Tarde HOY: resultados y guía completa para este viernes 25 de septiembre

Cierra la última semana completa del mes de septiembre y la expectativa por los juegos de azar se dispara en Bogotá y la región central. Este viernes, la Lotería de Bogotá vuelve a poner en marcha las balotas del Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance con mayor arraigo en el país, que combina la ilusión de un ingreso extra con el compromiso social de financiar el sistema de salud pública.



PASO A PASO: ¿CÓMO RECLAMAR SU PREMIO SI RESULTA GANADOR?

Si la fortuna lo acompaña en la jornada de hoy, asegúrese de cumplir con los requisitos establecidos por la ley colombiana para hacer efectivo su tiquete:



Cuidado del comprobante: El tiquete físico es un título valor al portador. Manténgalo libre de enmiendas, tachaduras, roturas o humedad. Documentación: Presente su cédula de ciudadanía original al momento del cobro. Puntos de pago y retenciones fiscales:

Premios menores: Se redimen de inmediato en cualquier punto de la red autorizada Paga Todo.

Se redimen de inmediato en cualquier punto de la red autorizada Paga Todo. Premios mayores (superiores a 48 UVT / aprox. $2.259.000 pesos): Se tramitan en las sedes administrativas autorizadas y están sujetos a una retención del 20% por concepto del impuesto a las Ganancias Ocasionales. Plazo de caducidad: Según la Ley 1393, dispone de un plazo máximo de un año calendario a partir de hoy para reclamar el dinero.

BOLETÍN DE RESULTADOS

Consulte en el siguiente recuadro oficial los números ganadores arrojados por las tómbolas en el sorteo de las 3:25 p. m.:



Número ganador Quinta balota

(Espacio reservado: Los resultados serán ingresados tan pronto concluya la transmisión por televisión y los delegados de la Secretaría de Gobierno firmen el acta de validación).



ORIGEN Y REPERCUSIÓN SOCIAL DE 'EL DORADO'

El nombre del sorteo rinde homenaje a la mítica leyenda prehispánica de El Dorado, ligada a las tradiciones muiscas y a la Sabana de Bogotá. Administrado por la Lotería de Bogotá, este juego de suerte y azar no solo forma parte de la cotidianidad de miles de colombianos, sino que destina por norma legal un porcentaje de cada apuesta al sostenimiento y equipamiento de la red hospitalaria pública.



PLAN DE PREMIOS Y MECÁNICA DE APUESTA

Al operar bajo la modalidad de chance o apuesta permanente, el jugador elige libremente un número de cuatro cifras (0000 al 9999) y decide el presupuesto a invertir, con tiquetes desde $500 o $1.000 pesos (más el 19% de IVA).

Los pagos se calculan sobre la cifra neta apostada:



Directo 4 cifras: Otorga 4.500 veces lo apostado.

Otorga lo apostado. Directo 3 cifras: Otorga 400 veces lo apostado.

Otorga lo apostado. 2 cifras ("Pata"): Otorga 50 veces lo apostado.

Otorga lo apostado. 1 cifra ("Uña"): Otorga 5 veces lo apostado.

Otorga lo apostado. Modalidad Combinado: Permite acertar las cifras en cualquier orden, con una retribución ajustada proporcionalmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.