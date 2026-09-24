Cooperación, seguridad e IA, temas que abordan Donald Trump y Xi Jinping en cumbre en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, en la primera visita de Estado de este a Washington en más de una década, para una reunión marcada por las tensiones en torno a los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial o "superinteligencia", como quiere llamarla ahora el mandatario norteamericano.



Xi y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a bordo de su limusina a los jardines de la Casa Blanca pasadas las 10:00 de la mañana de este jueves 24 de septiembre, donde fueron recibidos por Trump y la primera dama, Melania Trump, antes de ingresar juntos en la residencia presidencial. Es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. La última vez que Trump y Xi se vieron fue durante la visita del republicano a Pekín en mayo de 2026, mientras que anteriormente se reunieron en octubre de 2025 en Busan (Corea del Sur).

Tras la reunión bilateral entre los líderes de las dos mayores potencias mundiales habrá una pomposa cena de Estado por la noche en honor de la delegación china. El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA). (Lea también: Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, aseguró en Asamblea de la ONU que "habrá elecciones")



Trabajar juntos por “un futuro mejor”: Trump

El presidente de Estados Unidos fue el primero en hablar tras recibir a su homólogo chino. Destacó que, "desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", afirmó. “Es importante hacer énfasis en la relación tan cercana de China y EE. UU., que data de más de 100 años”, manifestó, precisando que durante su encuentro discutirán “los temas que le preocupan a Xi Jinping en materia de tecnología, seguridad y superinteligencia (IA), temas que van a promover paz y prosperidad para muchas décadas”. Agregó: “El presidente Xi y yo vamos a trabajar de la mano para seguir forjando lazos importantes y de cooperación”.

El republicano subrayó que Xi es el primer presidente chino en realizar dos visitas de Estado a Washington y llamó a profundizar la relación entre ambos países, que, según dijo, fueron "aliados" durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos cooperó con las fuerzas chinas frente a la ocupación japonesa. "Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar aquella guerra, el presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", finalizó. (Lea también: Donald Trump envía mensaje a Abelardo de la Espriella durante reunión del Escudo de las Américas)



“Debemos mantener una línea de no confrontación y no conflicto”: Jinping

El mandatario chino recordó que durante la visita en mayo de Trump a su país “acordamos crear una relación que promueva la estabilidad y esto ha sido bien recibido por los países, por la gente en el mundo y estoy muy orgulloso de que estemos compartiendo el pilotaje de este barco chino y americano por las aguas del mundo”. Por eso, agregó, “tenemos que trabajar en la comunicación de los dos países, fortalecerla. Somos países muy distintos, pero a través un diálogo cándido y abierto podemos entendernos mejor, buscar lugares comunes y dejar de lado las diferencias, sobre todo, construir confianza mutua. Nosotros tenemos confianza el uno en el otro, tenemos una relación personal muy buena y queremos que las personas que trabajan para nosotros en asuntos internacionales también aumenten en los contactos el diálogo y la confianza que se tienen”.



Sostuvo que “nuestros intereses se entrelazan y hay mucho espacio para que trabajemos de la mano. La cooperación entre nosotros puede no resolver todos los problemas del mundo, pero sin esta cooperación no resolveremos ningún problema en el mundo. Nuestra puerta está abierta, recibimos a las compañías americanas que quieran invertir y hacer negocios en China y esperamos que las compañías chinas sean tratadas de la misma manera en EE. UU.”.



Xi Jinping expresó lo que espera de esta reunión con Trump: “Vamos a abordar la lista de temas que no vemos de la misma manera y empezar a cooperar más. Tenemos la capacidad y responsabilidad en temas de IA para manejarlo siempre en control de los humanos y para que sirva al progreso. En cuanto a narcóticos (fentanilo) también queremos cooperar con EE. UU. y fortalecer nuestra cooperación. Vamos a abrir más vuelos entre los dos países para facilitar el comercio”.

Publicidad

Destacando que las dos naciones “hemos coexistido en paz”, aseguró que ambas “ganan de la cooperación y pierden si nos confrontamos. No quiere decir que evitemos la competencia, pero tiene que ser saludable y mantenerse dentro de límites. Tenemos que buscar por ser mejores cada uno de otros e impulsar al otro, pero no acabarnos. Debemos mantener una línea de no confrontación y no conflicto entre los dos para encontrar el buen camino para que nos sigamos entendiendo y seamos unidos en este planeta que llamamos casa”.

Por último, “invito a 1.500 jóvenes estadounidenses para estudien en nuestro país”, y anunció que dos osos panda serán trasladados al zoológico de Atlanta para que sea su nuevo hogar. Estos animales son símbolo de amistad.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE