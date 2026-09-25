Anuncian racionamiento programado de gas por una “condición técnica” en la planta de SPEC LNG

El Ministerio de Minas y Energía anunció que “debido a una condición técnica presentada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, se ha declarado un racionamiento programado de gas natural, ante la reducción temporal de la capacidad de entrega de gas importado”. La empresa también se pronunció e indicó que, “como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días”.



La cartera de Minas indicó que la medida de racionamiento se adoptó “con base en el análisis técnico realizado por el CNO Gas y la Dirección de Hidrocarburos” y “permite reorganizar temporalmente el suministro, priorizando los usuarios que requieren una atención continua. En este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías. Posteriormente, se atenderán los demás usuarios con contratos vigentes, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas”.

Dichos usuarios prioritarios son hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales, mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación, precisó la entidad.

"El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el CNO Gas y los agentes del mercado, mantiene seguimiento permanente a la situación y emitirá las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio. El Ministerio de Minas y Energía reafirma su compromiso con la seguridad y confiabilidad del abastecimiento energético nacional y continuará trabajando de manera coordinada con los agentes del sector para proteger a los usuarios esenciales y la continuidad de los servicios fundamentales", señala a través de un comunicado. (Lea también: Las palabras del presidente de Colpensiones en el Congreso que le costaron el puesto)



¿Hasta cuándo habrá racionamiento de gas?

Según el Ministerio de Minas, “el racionamiento programado se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación de la condición técnica y se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado”. Por su parte, desde SPEC LNG dijeron que “la terminal de regasificación informó a sus usuarios que hasta el 1 de octubre tendrá una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos día (Mpcd) debido a actividades correctivas”.



Añade que “durante la ejecución de estas actividades, la terminal continúa operando de manera segura con una capacidad de regasificación de 400 Mpcd. Los trabajos se realizan bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad por parte de los equipos especializados responsables de la operación de la FSRU. SPEC LNG mantiene coordinación permanente con los usuarios de la terminal de regasificación, las autoridades competentes y demás agentes del mercado para la atención oportuna de las necesidades energéticas del país”.



NOTICIAS CARACOL