El vicepresidente José Manuel Restrepo intervino este jueves ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Restrepo viajó el domingo a Nueva York para representar al país por orden del presidente, Abelardo de la Espriella, y ha desarrolado una agenda paralela de inversión y cooperación internacional. El vicepresidente dio lectura a un mensaje oficial redactado por De la Espriella y transmitió la razón por la cual el mandatario colombiano no viajó a Nueva York: "Le he pedido al señor vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo que, en mi representación, lea este mensaje. Lo he hecho porque le aseguré al pueblo colombiano que no saldré del país durante los cuatro años de mi mandato. Estoy cumpliendo esa promesa".



Restrepo explicó ante los jefes de Estado y delegaciones diplomáticas que, a partir de ese momento, la Asamblea escucharía en primera persona las palabras e instrucciones del jefe de Estado colombiano. El discurso comenzó haciendo referencia a la catástrofe que enfrentó el Gobierno a solo tres días de haber asumido el poder, el 10 de agosto, con el terremoto de magnitud 7,4 cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), que dejó más de 300 muertos, más de 4.500 heridos, más de 452.000 personas afectadas y más de 36.000 viviendas destruidas, convirtiéndose en el de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI, según el vicepresidente.

En este apartado, Restrepo -leyendo el mensaje de De la Espriella, escrito en primera persona- resaltó la prioridad absoluta dada a la emergencia humana: "Desde el primer momento di una instrucción inequívoca: había que salvar vidas. Para todo lo demás había tiempo. Los nombramientos podían esperar. Las reuniones podían esperar, pero mis compatriotas que estaban debajo de los escombros, NO".

El vicepresidente también habló de la propuesta central del Gobierno, denominada la "Patria Milagro", que, según leyó en el mensaje de De la Espriella, se articula en torno al restablecimiento del orden público, el control territorial y el combate directo al narcotráfico y la extorsión. El mensaje subrayó la postura oficial frente a las estructuras armadas ilegales: "Mi Gobierno está decidido a dejar atrás los eufemismos. Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos, reclutan menores y recurren deliberadamente al terror para doblegar a la sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y de la ley".



En materia económica, planteó la creación de empleo, el fortalecimiento de la iniciativa privada y la formación técnica juvenil en áreas como inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. Se dirigió una invitación explícita a la comunidad internacional: "A quienes, desde cualquier lugar del mundo, están buscando dónde invertir, quiero invitarlos a que miren a Colombia (...) Vengan a Colombia. Inviertan en Colombia. Crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia".



En el mensaje de De la Espriella que leyó Restrepo se expuso observaciones doctrinarias e institucionales sobre el funcionamiento actual del sistema de Naciones Unidas, cuestionando si la organización está cumpliendo sus propósitos con la eficacia que demanda el mundo contemporáneo o si ha caído en estructuras pesadas y procedimentales. De igual forma, marcó distancia frente a la doctrina del "globalismo". "Para mí, el multilateralismo no consiste en disolver las naciones, sino facilitar la cooperación entre ellas (...) Ese es el multilateralismo en el que creo: cooperación sin sometimiento, diálogo sin renuncia a la soberanía y encuentro entre pueblos que no necesitan dejar de ser ellos mismos para trabajar mancomunadamente".

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En el ámbito de las libertades y la política exterior, se advirtió sobre el uso ideológico de las causas humanitarias: "Rechazo tajantemente que los derechos humanos sean usados como bandera que se levanta contra unos y se guarda frente a otros. Tampoco pueden convertirse en un instrumento que premie amigos, castigue adversarios, o lo que es peor: guarde silencio de acuerdo con las circunstancias del momento", se lee en el mensaje de De la Espriella.

En el contexto regional, se incluyó una mención directa a la situación del país vecino, señalando que Colombia confía en "una transición democrática en Venezuela pronta, segura y profuna".

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El mensaje de De la Espriella leído por el vicepresidente propuso a la Asamblea General avanzar hacia una definición jurídica universal y vinculante del terrorismo. Señala que la falta de un consenso global genera vacíos legales que dificultan la cooperación judicial y el rastreo financiero, por lo que es necesario un marco claro que evite tanto la persecución política arbitraria como el encubrimiento de delitos atroces bajo banderas ideológicas.

En la comitiva colombiana este jueves también están el canciller Omar Bula; el ministro de Comercio, Mauricio Gómez y la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo. Este miércoles se reunió con Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y conversaron, según informó el vicepresidente, sobre Colombia y su papel en el mundo.

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