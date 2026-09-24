¿Quién es Joaquín Gutiérrez Caballero, quien será nombrado nuevo presidente de Ecopetrol?

Joaquín Gutiérrez Caballero será designado como nuevo presidente de Ecopetrol, en medio de las expectativas por el rumbo que tomará la compañía en materia de producción, exploración y abastecimiento energético. El administrador de empresas, quien estuvo al frente de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, asumirá el cargo el próximo viernes 25 de septiembre en la ciudad de Santa Marta, con el respaldo expresado por varios gremios del sector.

Tras conocerse la designación, los gremios relacionados con la industria energética expresaron su disposición para trabajar con el nuevo presidente de Ecopetrol. ACIEM, ACIPET, ACGGP y CAMPETROL señalaron que "felicitan al doctor Joaquín Gutiérrez Caballero por su nombramiento como presidente de Ecopetrol S.A., empresa líder del sector energético colombiano y uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país. (...) La visión empresarial y el liderazgo del doctor serán fundamentales para consolidar una industria energética más competitiva, sostenible e innovadora.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



¿Quién es Joaquín Gutiérrez Caballero?

Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en Gerencia de Salud. Uno de los aspectos que ha acompañado su llegada a Ecopetrol es su cercanía con el actual presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Gutiérrez Caballero fue el gerente de su campaña presidencial y se posesionará este viernes con De la Espriella en la ciudad de Santa Marta.



Su papel como gerente de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella fue uno de los principales motivos por los que su nombre comenzó a aparecer entre los posibles candidatos para dirigir Ecopetrol. Gremios plantearon ante el designado director que son varios asuntos los que consideran prioritarios para la seguridad energética del país, tales como "aumentar la producción de los campos existentes; desarrollar el potencial gasífero de Colombia, tanto en proyectos costa afuera como en tierra; promover el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales" y, al mismo tiempo, "fortalecer la exploración y la incorporación de nuevas reservas de petróleo y gas".



Además, indicaron su "plena disposición" para trabajar con la empresa petrolera, el Gobierno Nacional y demás "actores de la industria", con el fin de "impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo tecnológico, la competitividad y el crecimiento sostenible del sector energético".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL