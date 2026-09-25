Super Astro Sol: número y signo ganadores del último sorteo de hoy, viernes 25 de septiembre

Llega el último viernes del mes y la expectativa por los juegos de suerte y azar se intensifica en el país. Este viernes 25 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguen de cerca el sorteo del Super Astro Sol, una de las modalidades de chance más consolidadas en el territorio nacional al integrar los números tradicionales con la astrología.

A continuación, presentamos la estructura completa con el reglamento, la tabla de ganancias, los procedimientos de cobro y el módulo oficial para conocer la combinación ganadora de la jornada.



PASO A PASO PARA RECLAMAR UN TIQUETE PREMIADO

Si su tiquete resulta favorecido en la tarde de hoy, es fundamental cumplir con las exigencias legales para hacer efectivo el cobro del dinero:



Verificación del documento: Conserve el formulario físico original en óptimas condiciones, libre de enmendaduras, tachaduras o deterioro. Puntos de pago directo: Para sumas de menor cuantía, acuda a cualquiera de las terminales autorizadas de SuperGIROS o Su Red con su cédula de ciudadanía original. Trámite de montos elevados: En caso de obtener un premio de mayor envergadura, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas principales del concesionario presentando el boleto y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Descuento por impuestos: De acuerdo con el Estatuto Tributario en Colombia, a todo premio de azar se le aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

PANEL OFICIAL DE RESULTADOS: VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

El sorteo se llevará a cabo bajo la supervisión de delegados oficiales y autoridades de control. Los datos de la combinación ganadora de esta tarde se actualizarán a continuación:



Balota ganadora (4 cifras):

Signo del zodiaco:

Aviso importante: Se sugiere a los apostadores validar siempre el código de barras de su boleto impreso en los puntos oficiales de atención antes de iniciar cualquier proceso de cobro.



MECÁNICA Y COSTOS DE PARTICIPACIÓN

La dinámica de Super Astro Sol destaca por su simplicidad y accesibilidad económica:



Elección de la jugada: El usuario debe seleccionar un número de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y combinarlo obligatoriamente con uno de los 12 signos zodiacales .

El usuario debe seleccionar un número de (entre el 0000 y el 9999) y combinarlo obligatoriamente con uno de los . Montos de apuesta: Permite una amplia flexibilidad financiera, fijando un valor mínimo de $500 pesos y un límite máximo de $10.000 pesos por tiquete.

Permite una amplia flexibilidad financiera, fijando un valor mínimo de y un límite máximo de por tiquete. Modalidades de selección: La combinación puede ser elegida manualmente por el comprador o generada de forma aleatoria ("automático") en el sistema del punto de venta.

REGLAMENTO DE PAGOS Y MULTIPLICADORES

A diferencia de las loterías de bolsa común, este juego opera bajo un sistema de contrapartida donde cada premio se calcula multiplicando el valor apostado por un factor fijo:



Acierto de 4 cifras + signo exacto: Paga 42.000 veces el dinero apostado.

Paga el dinero apostado. Acierto de 3 cifras + signo exacto: Paga 1.000 veces el dinero apostado.

Paga el dinero apostado. Acierto de 2 cifras + signo exacto: Paga 100 veces el dinero apostado.

MARCO LEGAL Y HORARIOS DE TRANSMISIÓN

Hora del sorteo: El juego se ejecuta puntualmente a las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

El juego se ejecuta puntualmente a las (hora de Colombia). Dónde ver el sorteo: Transmisión en directo por la señal abierta del Canal Uno .

Transmisión en directo por la señal abierta del . Operación y vigilancia: El juego es administrado por Corredor Empresarial S.A. y cuenta con la regulación y vigilancia permanente de Coljuegos .

El juego es administrado por y cuenta con la regulación y vigilancia permanente de . Destino social: Por disposición constitucional, un porcentaje de los ingresos brutos generados por la venta de formularios se destina directamente a la financiación de la salud pública en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.