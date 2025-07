¿Una misma llave de Bre-B puede usarse para dos cuentas distintas, como Nequi o Bancolombia?

Bre-B es el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia, una alternativa que permitirá a los usuarios hacer transferencias inmediatas. Desde el lunes14 de julio, fecha en que se habilitó el registro de llaves, ya se han suscrito 7.529.993 accesos, según la página del Banco de la República.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, pese a las facilidades que otorga la herramienta, los ciudadanos tienen muchas dudas sobre la aplicación y su uso. El vicepresidente de Ecosistemas de Bancolombia, Luis Miguel Zapata, aclara algunas de las inquietudes.



¿Usuarios de Bancolombia y de Nequi puede generar una misma llave para las dos cuentas?

El concepto de las llaves es que la llave es única. ¿Qué quiere decir eso? Si tú generas una llave como el celular para Nequi, queda exclusivamente para la cuenta de Nequi, y si le entregas el número de tu cédula a Bancolombia, queda exclusivamente para Bancolombia. Entonces la llave tiene que ser asignada a una sola entidad financiera.



Si una persona registró las cuatro llaves en el mismo producto, ¿se pueden liberar para poder usarlas en otros?

Cuando sucede eso, lo que debe hacer el cliente es eliminar o cancelar la llave y una vez quede cancelada, ya la puede registrar nuevamente en su siguiente entidad financiera.



¿Cuáles son los datos que se pueden usar para llaves teniendo en cuenta estas preguntas?

Son cuatro llaves que el sistema de pagos inmediatos Bre-B habilita para las entidades financieras y que los clientes pueden utilizar para asociar a su cuenta de ahorros o a su cuenta corriente. Los datos que puede usar para habilitar las llaves son: la cédula, el correo electrónico, el número celular y la llave alfanumérica, que es una combinación de números y letras que asigna cada entidad financiera.



¿Es verdad que el este sistema Bre-B es beneficioso solo para los bancos?

“Siete de cada diez pagos que se hacen en Colombia se hacen en efectivo y al hacerse en efectivo, la información de los bancos, las entidades financieras, para conocer más a nuestros clientes no queda en ningún lugar. Entonces, al no tener información, no vamos a poder tener informes para poder otorgar crédito a los clientes. En la medida en que un cliente mueva más su dinero de manera digital, más conocimiento vamos a tener los bancos para entregar más crédito”, asegura el funcionario.



¿Cómo puede cambiar Bre-B la forma en la que se mueve el dinero en Colombia?

Brasil es un gran ejemplo de lo que pasó en el mundo, es de los mejores exponentes de lo que fue la interoperabilidad. El sistema de Brasil se llamó Pix, nuestro sistema se llama a Bre-B y lo que pasó fue eso, se redujo el efectivo sustancialmente y hubo mayor inclusión financiera, hubo mayor acceso al crédito. Quien fue el gran ganador fue el usuario y los negocios.

El objetivo de esta plataforma es automatizar y ampliar la interoperabilidad financiera, eliminando las barreras entre bancos, billeteras y otros actores del sistema. Aunque su implementación es gradual, ya se ha confirmado su integración en estas entidades:



Banco Agrario

Banco Av Villas

Banco BBVA

Banco Caja Social

Banco Contactar

Banco Coomeva S.A.

Banco Cooperativo Coopcentral

Banco De Bogotá

Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A.

Banco de Occidente

Banco Falabella S.A.

Banco Finandina

Banco GNB Sudameris

Banco Itau

Banco Popular S.A.

Banco Scotiabank Colpatria

Banco Serfinanza

Bancolombia

Bold CF Compañía de Financiamiento S.A.

Coltefinanciera S.A.

Confiar Cooperativa Financiera

Coogranada

Coomuldesa

Cooperativa Financiera Cotrafa

Cooperativa Financiera De Antioquia

Crediservir

Crezcamos S.A. Compañía De Financiamiento

Dale - Aval Soluciones Digitales

Daviplata

Davivienda

Ding - Tecnipagos S.A.

Fondo De Empleados Presente

Lulo Bank

Movii S.A.

Nequi

Nu Colombia Compañía De Financiamiento S.A.

Pexto Colombia S.A.S.

Rappipay

Servitrust GNB Sudameris

Publicidad

NOTICIAS CARACOL