Zambrano era el elegido en el Desafío Siglo XXI: causó sorpresa y lágrimas con su tarea

En el Desafío Siglo XXI se llevó a cabo un nuevo Desafío a Muerte, no sin antes conocer quién era 'el elegido' del ciclo y la difícil tarea que tenía que cumplir. En esta ocasión no había sospechas sobre quién era y cuál había sido su tarea, lo que según Andrea Serna, solo podía tener dos significados: o hizo muy bien su trabajo de ocultar su rol o no cumplió con lo que le habían signado.



¿Qué es el elegido en el Desafío Siglo XXI?

Este año se incorporó esta figura en el formato para añadir tensión y drama en las casas, pero también como una oportunidad de dar más premios económicos a los participantes. Cada ciclo se escoge de manera secreta a un 'elegido', a quien en un momento en el que todos los participantes están distraídos se le asigna una tarea desconocida que puede afectar el rendimiento o convivencia de su equipo. Por cumplir con su tarea, el participante gana 10 millones de pesos que serán consignados en sus cuentas bancarias, ya que es dinero que ganan inmediatamente.

Los demás participantes pueden arriesgarse a adivinar quien es el 'elegido', pero en caso de fallar en su idea, tendrán que colocarse el chaleco de sentencia y participar del Desafío a Muerte. En caso de acertar, también se podrán ganar 10 millones de pesos.



¿Quién era el 'elegido' de este ciclo?

Zambrano, el deportista olímpico que hace parte del equipo Gamma sorprendió a todos al revelar que él había sido 'el elegido' de este segundo ciclo; sin embargo, la noticia de que él fuera seleccionado no fue lo más impactante para todos los participantes y televidentes, sino la tarea que la producción le había asignado. El hombre reveló que debía enviar a su equipo a Playa Baja.

Cuando Andrea Serna escuchó a Zambrano revelar la tarea que tenía que cumplir se sorprendió al notar que, evidentemente, el hombre había decidido no cumplir el trabajo. Mientras tanto, los participantes reaccionaban con caras de sorpresa y en su equipo algunos con lágrimas, especialmente Isa y Mencho.

El desafiante indicó que tomó la decisión de no cumplir la tarea porque para él es más importante su lealtad a su equipo. "Nunca la cumpliré, de donde yo vengo me enseñaron que la lealtad vale más que el dinero". Andrea Serna le cuestionó al participante si lo había considerado y le recordó que no cumplir con la tarea implicaba que quedaba inmediatamente en riesgo. "Prefiero irme a casa feliz que ser campeón traicionando a mi equipo".

Con la voz entrecortada, Zambrano reveló que cuando le dieron la noticia de lo que debía hacer fue "muy difícil", pero que tenía claro que no lo iba a hacer. Mencho, entre lágrimas, también le dio unas grandes palabras a su compañero. "Lo entiendo, me pongo en tus zapatos. De verdad, te respeto mucho y me diste una cachetada porque tuvimos muchos conflictos en la casa y sentí que debías apagar tu grandeza y tu ego, pero me demostraste de qué estás hecho, gracias por demostrar tu lealtad con esta familia".

La situación incluso conmovió a Leo, participante del equipo Alpha con el que Zambrano ha tenido diferentes encontrones a lo largo de las competencias. Los demás participantes reaccionaron con aplausos a la decisión de Zambrano y valoraron la manera en la que el hombre aseguró que no deseaba ganar dinero si, a cambio, debía traicionar a sus compañeros.

