Traicionado por la avaricia: así fue el crimen de Juan Sebastián Samboní en Popayán

En una mañana de febrero de 2023, Juan Sebastián Samboní Lasso, un joven de 23 años y estudiante de arquitectura, salió de su casa en Popayán tras recibir una misteriosa llamada. "Yo vengo rápido, yo no me demoro", le aseguró a su madre, Olga Lucía Lasso, antes de irse. Sin embargo, nunca regresó. Las horas pasaron y la preocupación de su mamá aumentaba, ya que no respondía ni a las llamadas ni a los mensajes.

Gracias al GPS de la camioneta en la que había salido, Olga pudo rastrear la ubicación del vehículo y acudió al sitio en compañía de uno de sus empleados. Al llegar, el trabajador revisó el carro y sugirió acudir de inmediato a la Policía. Cuando regresaron con las autoridades, fue Olga quien encontró a su hijo sin vida dentro de la camioneta, junto a una serie de pistas dejadas por el asesino: una pisada y unos pañitos húmedos, pero el celular de Juan Sebastián había desaparecido.

Juan Sebastián estaba ad portas de graduarse de la universidad y recientemente se había convertido en padre junto a su novia de toda la vida. Su vida parecía marchar bien, aunque tenía una gran preocupación económica: una multa de tránsito por más de $50 millones de pesos. Su madre le había dado la plata para pagarla, pero la gran suma de dinero tampoco aparecía.

Las autoridades se centraron en encontrar el celular de Juan Sebastián, pieza clave para identificar al autor de la misteriosa llamada. Con la ayuda de un primo, lograron localizar el teléfono cerca del lugar de los hechos, pero las conversaciones fueron eliminadas y el celular no presentaba huellas.

Así descubrieron al asesino de Juan Sebastián Samboní

Un reciclador en el área describió haber visto a un hombre vestido de negro con zapatos blancos el día del crimen. Más adelante, la familia alertó a las autoridades de Daniel Fernando Espinosa Ruano, un amigo cercano de Juan Sebastián que se había ofrecido a ayudarlo con el trámite de la multa.

Tras la muerte de Juan Sebastián, el comportamiento de Daniel Espinosa levantó sospechas porque comenzó a hacer gastos y pagar deudas. Las autoridades enfocaron la investigación en él.

Se llegó a la conclusión que Daniel Espinosa, hermano del cuñado de Juan Sebastián, había sido el autor del crimen. La cercanía y confianza entre ambos facilitó el engaño y la traición.