El 7 de febrero de 2022, la desaparición de una estilista alertó a las autoridades de Medellín. Érika Sirley Pérez, de 37 años, salió de su jornada laboral, como de costumbre, junto a su compañera de trabajo, Marisol Álvarez Gómez, pero no regresó a su casa.

Ambas salieron a tomarse una cerveza en una licorera cercana. Allí se unió Juan Esteban Álvarez Gómez, hermano de Marisol, de 28 años. A pesar de que su compañera se retiró poco después, Érika quedó en el establecimiento con Juan Esteban.

Ante la angustia de sus familiares por la falta de respuesta de Érika a las llamadas, decidieron iniciar una intensa búsqueda para localizarla. Según la Policía, ella no tenía enemigos ni había alguna situación que significara un riesgo para su vida. Pero, ¿dónde estaba Érika?

Lo que parecía una tranquila salida terminó en una tragedia. “Ella era demasiado confiada, yo la regañaba mucho y le decía ‘Yuyi, ¿usted no es capaz de decir no? Y me decía ‘No soy capaz’. Su error era ese: confiar demasiado”, reveló Martha Luján, prima de Érika, a El Rastro .

Tras siete días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el río Medellín. Un tatuaje ayudó a esclarecer la identidad del cadáver: se trataba de Érika Sirley.

Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, se confirmó que la estilista había sido golpeada por su agresor.

Cámaras de seguridad develaron la verdad

A través de las cámaras de seguridad, la Policía logró determinar que, el día de los hechos, Érika salió del establecimiento en compañía de Juan Esteban. La mujer, que ya se encontraba en estado de embriaguez, subió a la motocicleta del joven y ambos se dirigieron a la casa de él.

Así las cosas, el principal sospechoso del atroz crimen era Juan Esteban, quien fue la última persona con la que Érika fue vista con vida. Por ello, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda del joven, donde encontraron el celular de la víctima y rastros de sangre.

El 1 de marzo de 2022, la Fiscalía ordenó la captura de Juan Esteban, quien optó por llegar a un preacuerdo aceptando el cargo de feminicidio agravado. Fue condenado a 31 años y cuatro meses de prisión.

A pesar de la sentencia y justicia, nada podrá devolver la alegría y tranquilidad a una familia que extraña la presencia de la joven madre todos los días.