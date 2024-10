En enero de 2016, un atroz crimen conmocionó a los vecinos de una vereda en Puerto López, Meta, y destrozó a toda una familia. Rosa Iguavita, de 45 años, era una mujer que aparentemente no tenía enemigos.El Rastro conoció la historia del crimen, que se resolvió gracias a su hijo, un policía que se dedicó a investigar minuciosamente el homicidio de su madre.

Rosa Iguavita conoció a José Miguel Rodríguez, un comerciante de ganado y fincas, con quien tuvo tres hijos: Edwin, el mayor, seguido de Yesid y Hamilton. Esta humilde familia luchaba por salir adelante y darle a sus hijos un mejor futuro. Tras terminar sus estudios, los jóvenes prestaron servicio militar.

Yesid ingresó a la Policía, motivado por su madre. "Culminé mi formación como patrullero. Nos hicieron pruebas para trabajar en la Sijín y allí aprendí a hacer desde inspecciones en lugares hasta levantamientos, entrevistas e interrogatorios”, afirmó.

Los tres hermanos hicieron sus vidas junto a sus parejas sentimentales, por lo que sus padres vivían solos en la finca junto a Juan José Rodríguez, un hijo fuera del matrimonio.

El día de los hechos, José Miguel encontró a su esposa sin vida en una de las habitaciones de la vivienda. Lo que parecía ser la escena de un robo se convertiría en una verdadera tragedia. “Mi hermano me dice ‘llamé a mi papá o conteste las llamadas, pero váyase rápido para la finca’. Yo cuelgo la llamada y mi papá me llama llorando y me dice ‘a su mamá nos la mataron’”, mencionó Yesid.

Un compañero de trabajo le dijo a Yesid que llegara al lugar del crimen no como el hijo de la víctima, sino como el investigador del caso. Mientras realizaban una intensa pesquisa, los resultados de la necropsia revelaron que Rosa había muerto por golpes contundentes en la cabeza.

¿Fue un hurto o un atroz crimen?

El esposo de la víctima afirmaba que todo se había tratado de un robo, asegurando que en la vivienda había cerca de $10 millones de pesos, además de que no estaban algunas joyas de la mujer. Sin embargo, según su hijo, no se trataba de ningún hurto, ya que no se llevaron otros objetos de valor.

Por más de que Yesid tuviera la experiencia profesional en atender crímenes similares, era muy difícil alejarse de la idea de que estaba investigando el homicidio de su propia madre. “Es difícil porque una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Ver que, en esa escena, la persona que está ahí es su mamá, el ser que le dio la vida, quien lo dio todo por uno”, comentó.

¿Triángulo amoroso detrás del crimen?

El testimonio de Arturo Iguavita, hermano de Rosa, fue clave para esclarecer la verdad detrás del asesinato. Según él, su hermana le había confesado detalles íntimos de la relación con José Miguel. “Él tenía muchas mujeres, le fue infiel a mi hermana, pero aquí en la vereda eso se hizo más evidente. Todas las mujeres que Rosa contrataba se convertían en amantes de José”, reveló.

Un triángulo amoroso presuntamente estaría detrás de este fatídico crimen. “Mi mamá me contó que la señora Luz Edith le había dicho a cierta persona que la única forma de que ella fuera feliz y tener a José Miguel era que mi mamá se saliera del camino, en pocas palabras, dijo que dejara de existir”, dijo Yesid.

Pese a la relación clandestina de José Miguel, nunca se alejó de Rosa y, por el contrario, pidió perdón y volvió con ella. Sin embargo, después del asesinato, para Yesid la principal sospechosa era Luz Edith, quien ya había manifestado su inconformidad con Rosa.

Tras 11 meses del asesinato de Rosa, Yesid logró identificar a Néstor Díaz, un testigo que confirmó que José Miguel había sido la persona que acabo con la vida de la víctima. “Una parte de mí no quería creer, porque se trataba de la persona que me crio. La persona como la que quise verme", mencionó el policía e hijo de Rosa.

Las autoridades ordenaron la captura de José Miguel por el delito de homicidio agravado. En 2017, José Miguel aceptó los cargos y fue condenado.