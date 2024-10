A presentadora de Noticias Caracol embarazada la sorprendieron sus amigos del noticiero

Existe una gran amistad entre los periodistas, técnicos y presentadores de Noticias Caracol . Así queda demostrado no solo en el día a día, en la ardua tarea de cubrir los hechos que hacen historia en Colombia y el mundo, sino en eventos especiales que tocan a alguno de los integrantes de esta casa. Celebrar la llegada de una nueva vida, por supuesto, no es la excepción. Prueba de ello es que, en los últimos días, varios de los miembros del noticiero organizaron un baby shower para darle la bienvenida a Leo, el bebé de la presentadora Andreína Solórzano.

"De lo lindo de esta etapa: recibir el carilo de quienes uno quiere, aprecia y admira. Aquí con mi familia de Caracol. A quienes estuvieron y a los ausentes que se hicieron presentes GRACIAS. La familia Márquez Solórzano los quiere", escribió la comunicadora social, nacida en Venezuela y ya con alma también colombiana, al compartir un video del festejo.

Al baby shower de Leo, como será bautizado el pequeño, asistieron otros presentadores como Alejandra Murgas e incluso el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. También colegas de la sección internacional, como la periodista Carolina Bejarano, e integrantes del personal técnico del noticiero.

Detalles de la vida de Andreína Solórzano

Andreína Solórzano está casada con Jesús Márquez. Conductora de Última Edición de Noticias Caracol, ha sido galardonada con el premio India Catalina a mejor presentadora de noticias. Está al frente, además, de contarles a los colombianos los acontecimientos del mundo en la emisión de las 7 de la noche.

Fue en julio pasado que, a través de sus redes sociales, les anunció a sus seguidores la feliz noticia de su primer embarazo. "Después de varios años anhelándote, finalmente está aquí mi pedacito de cielo, de amor y de vida. Era a tu tiempo y al tiempo de Dios, lo sé mi amor. Hoy mi corazón está repleto de sentimientos de gratitud e ilusión por lo que viene. Tu papá y yo hablamos de ti y te soñamos, a diario. También le hablamos a tus hermanitos de otra especie (perro y gato) para que también ellos se preparen para tu llegada. Me has copado de sensaciones intensas, no has llegado y ya mis prioridades cambiaron y veo la vida distinta", aseguró Andreína Solórzano.

