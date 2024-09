Andreina Solórzano revela detalles de embarazo y cómo hizo realidad su sueño de ser mamá

Andreina Solorzano, presentadora de Noticias Caracol, contó detalles de su embarazo y cómo logró cumplir su sueño tras una larga lucha. La periodista vive uno de los momentos más felices de su vida.

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, Andreina narró que duró “muchos años pidiendo ser mamá, prácticamente desde que nos casamos en 2018 con Jesús, pero a algunas parejas se les hace esquivo ese deseo. Después de una larga búsqueda, es un bebé muy, muy, muy deseado”.

Aunque quedar embarazada no fue fácil, la presentadora nunca perdió las esperanzas.

“Nosotros, después de que intentamos de forma natural, tuvimos que recurrir a ayuda de especialistas. Entonces, hicimos una fertilización in vitro. Fue un camino largo probando varios métodos de fertilidad, pasé por una clínica de fertilidad y no me fue bien”, dijo Andreina Solórzano.

La presentadora Andreina Solórzano habló sobre su embarazo, un sueño que tuvo por mucho tiempo. Adicionalmente,. narró lo difícil que fue lograr quedar embarazada. pic.twitter.com/v89z5PWhgF — La Red Caracol (@LaRedCaracol) September 14, 2024

Andreina Solórzano tuvo que operarse para quedar embarazada

Además, la presentadora reveló que “yo, de raíz, tenía un problema que tenía que ser operado y pasé por dos cirugías. Era una condición que es muy común en las mujeres. Muchas no lo saben porque es una condición silenciosa, que es la endometriosis. Entonces, ese es un problema que hay que atender antes de uno pensar en quedar embarazada para que el útero esté sano y bien para alojar vida”.

Andreina Solórzano contó que una vez se dio cuenta de que la clínica en donde estaba no le funcionaba, “pasé a otra clínica, ahí llegué a buenas manos y el primer in vitro ya fue efectivo”.

Cuando se enteró de que había quedado embarazada “fue una dicha total, fui muy feliz”, comentó.

Los meses de embarazo para Andreina “han sido muy lindos. Es lindo descubrir cómo cambia el cuerpo de la mujer y cómo se transforma. Me da muchísimo sueño”.

Andreina Solórzano confesó que ha visto muchos partos. “Me parece la cosa más fascinante del mundo y no siento temor. Debo decir que ya me informaron que lo mío será por cesárea, porque soy operada del útero”, detalló.

¿Cuándo nace el hijo de Andreina Solórzano?

La presentadora de Noticias Caracol Andreina Solórzano reveló que su hijo nacerá, aproximadamente, el 30 de diciembre de 2024.

Andreina tiene 40 años y se siente plena. Su sueño de ser mamá se hizo realidad y es que, como fuera, ella quería tener ese esperado título.

Por último, la presentadora reveló que siempre ha querido adoptar: “No descarto esa opción, yo siquiera tener muchos hijos. La edad, a lo mejor, ya no me da, entonces creo que adoptaría. De lo que sí estaba segura era de que quería ser madre”.

