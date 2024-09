Abren colección de Fernando Botero en Roma que incluye una obra desaparecida por 40 años

Mientras se cumple el primer aniversario del fallecimiento del emblemático pintor y escultor colombiano Fernando Botero, en Roma se abre su colección “La Grande Mostra".

>>>Medellín conmemora la vida y obra del maestro Fernando Botero por medio del arte

Entre 120 obras, muchas de ellas inéditas, hay una gran sorpresa: el Homenaje a Mantegna, que vuelve a la luz tras 40 años sin rastro alguno de su paradero. Lina Botero, hija del icónico pintor colombiano, le contó a Noticias Caracol en vivo cómo lo ubicaron.

Detalles de “La Grande Mostra" de Fernando Botero en Roma

Fernando Botero pasea libre por los corredores del Palacio Bonaparte de Roma o ¿alguien duda que el artista vive en sus obras?

Publicidad

Con los últimos calores del verano, el pasado fin de semana se dieron los retoques finales a los salones que abren sus puertas al público con una colección que orgullosamente denominan "La Grande Mostra".

En efecto es una gran exposición que muestra, como pocas veces, el amplio espectro de la producción de Botero.

Publicidad

“El enfoque principal de la exposición son las diversas técnicas que mi papá trabajó a lo largo de su carrera artística, con las cuales logró un dominio y una maestría increíble. Él llamaba estas técnicas, las técnicas nobles de la pintura, es decir, el óleo, obviamente, pero también el dibujo, el cordoncillo a la sanguínea, al lápiz, a los pasteles, los sólidos, la escultura en mármol, en bronce”, contó Lina Botero.

Bastaría con ver una sola obra y ya sería una experiencia irrepetible. Una de ellas es la Cámara de los Esposos, también llamada Homenaje a Mantegna, pintada en 1958. Aquella obra, inspirada en un fresco del maestro renacentista italiano Andrea Mantegna, resultó ganadora del Premio del Salón Nacional de Artistas.

“Y fue un cuadro muy polémico y muy controversial en su época, porque era la primera vez, digamos, que salían al público estas formas voluminosas, generosas, abundantes, que caracterizan el estilo de Fernando Botero. Y obviamente en su momento fue una cosa inesperada y bastante polémica. Pero Martha Traba, la crítica más importante de arte de aquel entonces, lo defendió a capa y espada”, comentó Lina.

Casi 70 años después, está expuesta en Roma, pero tras ella hay toda una odisea.

Publicidad

“Y ese cuadro desapareció de la vista del público durante más de 40 años. Y hace pocos meses supe por Christie’s, por la casa de subasta de Christie’s, que el cuadro se había vendido privadamente a una colección importante en los Estados Unidos”, señaló la hija del maestro Botero.

Y agregó: “Creo que a lo largo de los últimos 40 años fue un solo propietario y lo vendió hace muy recientemente a esta gran colección en los Estados Unidos. Total que, bueno, pues un privilegio haber entendido donde estaba la obra y haber podido contactar al nuevo dueño y pedirle la obra en préstamo”.

Publicidad

Junto a aquella obra enigmática, óleos nunca expuestos como una versión de la infanta Margarita de Las meninas de Velázquez, que siempre permaneció en el estudio de Botero en París.

También esculturas de pequeño formato, dibujos y una serie de acuarelas. Los últimos frutos de aquel árbol fértil y prodigioso.

“Él trabajó hasta faltando 4 días antes de morir. Era una persona muy prolífica, con una disciplina absoluta. Para él, además, su felicidad dependía de ir al estudio todos los días, para él era importantísimo. Era como una forma de mantener su equilibrio emocional”, recordó.

Y agregó: “Y él estaba trabajando en su mesa. Ya no podía trabajar de pie, ya no podía pintar de pie, pero estaba en su mesa trabajando estas acuarelas de pequeño formato, con una frescura y una soltura y una poesía y una belleza. Realmente parecía el trabajo de un hombre joven… Y yo me sentaba en silencio en una esquina, porque yo estaba digitalizando todo su inventario, que ha sido un trabajo muy arduo. Y, bueno, permanecíamos los dos en silencio y es uno de los recuerdos más bellos que yo tengo del último año que pasé con él”.

Publicidad

Con esos recuerdos entrañables, Lina, Fernando y Juan Carlos, los tres hijos del maestro Botero están empeñados en mantener el legado.

“También el 10 de Julio pasado inauguramos esta gran exposición de escultura monumental en todo el centro histórico de Roma. Hay 8 esculturas monumentales… y es una forma maravillosa de conmemorar y de recordar a mi papá en el primer aniversario de su fallecimiento”, afirmó Lina.

Publicidad

Y a través de la Fundación Botero, que están creando, llevarán su obra a tantos lugares del mundo como puedan.

>>>Obras de Fernando Botero se subastaron por millonarias sumas de dinero en Nueva York

¿Es posible traer el Homenaje a Mantegna a Colombia?

“No lo sé. Eso sí, pues, primero que todo, todas estas exposiciones dependen de las invitaciones que nosotros recibimos… El cuadro no nos pertenece. El cuadro, el Homenaje a Mantegna, depende del coleccionista y, bueno, nada quisiéramos más nosotros que poder traer esta exposición a Colombia”, apuntó la hija de Fernando Botero.

Por ahora es solo un anhelo. Lo que sí es real es que puede verse en Roma hasta el 19 de enero de 2025. Después, la Cámara de los Esposos regresará a su propietario y quizá pase un buen tiempo lejos del público. Ojalá no tanto.

Publicidad

>>>Obras del maestro Fernando Botero deleitan en Roma, la ciudad de los cuerpos perfectos