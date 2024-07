Actor Brian Moreno encontró millonario tesoro debajo de colchón y busca al dueño

El actor Brian Moreno, hijo del también artista Marlon Moreno, compartió en sus redes sociales un insólito hallazgo que hizo en una habitación donde se ha estado hospedando.

>>> Le puede interesar: Sofía Vergara reacciona a nominación a los Emmy por Griselda: "Increíblemente agradecida"

“Ustedes no se imaginan lo que me acaba de pasar”, así comenzó el video Marlon Moreno.

Añadió que “me disponía a arreglar la cama, acá en el sitio donde me estoy quedando, y justo estaba poniendo la sábana y, entonces, levanté la esquina del colchón y miren lo que me encontré: hay 4 fajos de 7 millones de pesos cada uno. No entiendo a quién se le puede ocurrir dejar 4 fajos de 7 millones en la esquina de un colchón, la verdad es que esto es una locura”.

Publicidad

¿Quién es el dueño del dinero encontrado por Brian Moreno?

El actor comentó que le preguntó a los dueños de la habitación si conocían a quién le pertenecía la cuantiosa suma, pero “no supieron darme información”.

El actor recalcó que él, “la verdad, es que quiero encontrar a los dueños de esta plata. Ayúdeme, yo sé que ustedes me pueden ayudar porque si ustedes tienen información o creen saber a quién le pertenece estos fajos, pues compartan este video”.

Publicidad

El video estuvo acompañado por la leyenda: “🚨Ayúdenme a viralizar este video para que podamos encontrar al dueño de este dinero🚨. Algunos no descartan que se trate de un tema publicitario.

>>> Le recomendamos leer: Pipe Calderón le pidió matrimonio a su novia: "La tercera es la vencida"