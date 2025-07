Desafío Siglo XXI | Nuevo rifirrafe entre Alpha y Gamma enfrentó a Gio contra Lucho

Continúan los rifirrafes entre el equipo Alpha y el equipo Gamma en el Desafío Siglo XXI y esta vez el roce fue entre Lucho, del equipo morado, y Gio, capitán naranja. Todo comenzó en medio de la competición en la que una vez más el equipo Gamma se hizo con la victoria.

Lucho se acercó a Rata y comenzó a hablar de la pelea que tenían casada Anthony Zambrano y Leo: “A mí eso no me importa, yo vine aquí fue a competir”. En medio de la conversación, Gio le dijo a Rata “después hablamos en la casa”, lo que enojó a Lucho.

Lucho: “¿Qué pasa que esté hablando conmigo, hermano?”.

Gio: “Nada pasa. ¿No puedo decir que hablamos en la casa?”.

Lucho: “Normal, normal. Se me está acercando normal a hablar. ¿Cuál es el problema, viejo? No pasa nada”.

Gio: “Dale”.

Lucho: “Sobrado que eres”.

Gio: “Usted es el que está quedando mal”.

Lucho: “A mí no me importa”.

Finalizada la prueba en la que Gamma ganó, Andrea Serna le preguntó a Lucho sobre el rifirrafe que él tuvo con el capitán de Gamma. “¿Qué detonó eso que estaba sucediendo ahí?”, cuestionó la presentadora del Desafío Siglo XXI.



"Me da impotencia lo injusto": Lucho

Lucho respondió que “Rata se me acerca con una buena intención a decirme cuál de nosotros era el que estaba pasando más hambre. Yo le dije que, en dado caso, prefería que fueran las mujeres, pero vino el parcero (Gio) y le dijo que eso lo hablaban en la casa. Entonces, a mí me da rabia y me da impotencia es lo injusto. En esto, te lo digo, hermano, a mí no me beneficiaba en nada, era por las chichas que no han comido. Me imagino que ustedes también entienden lo que es competir sin comer. No tengo nada contra ti. Me dio fue rabia. A parte de que somos competidores y desafiantes, somos personas”.

Gio salió al ruedo y miró a los ojos a Lucho y le respondió: “A mí en ningún momento me molestó que Rata hubiera hablado contigo. Él se acercaba a decirme algo -a mí me gusta que todos escuchen porque en la casa también hay gente-, entonces yo le dije que en la casa hablábamos, pero de una me atacaste porque es porque me escuchaste decir eso y de pronto entendiste otra cosa. Yo no quería decirle a Rata ‘no hables con él’, no. Él es un hombre hecho y derecho y puede hablar con el que quiera. En mi equipo todos somos capitanes, aquí yo no soy el que tengo la última voz ni nada de eso”.

Finalmente, Lucho le dijo a Gio que “no me respondiste nada. Era por ella, en serio, hermano. No hay problema por nosotros, era por ellas, hermano”.