Aída Victoria Merlano ahora trabaja con Gerard Piqué en la Queens League

Meses atrás, Aída Victoria Merlano se convirtió en tendencia en redes sociales porque el día que conoció en persona a Gerard Piqué le recordó a Shakira , algo que muchos internautas le aplaudieron en ese momento. Ahora la sorpresa es que la barranquillera se convirtió en presidenta de un nuevo equipo en el torneo del español.

Después de su separación de Shakira, Gerard Piqué también anunció su retiro del fútbol profesional y con ello el lanzamiento de la Kings League, un torneo de fútbol siete creado por él. A lo largo de los años, este emprendimiento creció y se creó su versión femenina, la Queens League, de la que ahora hace parte Aída Victoria Merlano.

¿Cómo llegó Aída Victoria a la Queens League?

Según se anunció en sus redes sociales, Aída Victoria Merlano es la presidenta del equipo Galácticas del Caribe de la Queens League. De esta manera, la colombiana se une a los presidentes del equipo masculino, Galácticos del Caribe, que son Angelo Valdes, Vincent Alejandro Perez Garcia y Alofoke.

Al anunciar su nuevo cargo, la barranquillera publicó un video en el que señaló que asume este reto con valentía. "Me siento pequeña enfrentada a un mundo que no conozco, con opiniones que golpean sin saber si uno de esos golpes me noquee, abrumada, llena de miedos, miedos reales, miedos que sí son posibilidad".

Continuó diciendo que "lanzarme sin saber qué me espera también tiene la probabilidad de que nada contenga mi caída. Supongo que de eso se trata la vida, toda subida de por sí contiene a la gravedad en contra, aún así aprendimos a subir, aprendimos a volar".

Para finalizar, la mujer escribió en la publicación que "sé que soy una gran atrevida por estar aquí, pero el mundo es de los atrevidos".

Cabe resaltar que muchas de las críticas a la influenciadora por esta nueva noticia se debe a que Westcol, su expareja, también es presidente de uno de los equipos de la Kings League. El streamer colombiano es el presidente del equipo West Santos FC, junto al cantante urbano Arcángel.

¿Qué le dijo Aída Victoria a Piqué sobre Shakira?

Cabe recordar que fue precisamente en una transmisión en directo de Westcol, cuando Gerard Piqué se reunió con él y otros presidentes de equipos de la Kings League en América, que Aída Victoria Merlano le habló al español de Shakira.

Ellos estaban hablando sobre marcas de vehículos de lujo en México y España que podrían regalar a sus seguidores para aumentar las visualizaciones, por lo que la barranquillera realizó un ocurrente comentario. "Piqué es capaz que se consigue un patrocinio de Twingo y te termina dando uno", señaló rápidamente la influenciadora colombiana, generando un poco de incomodidad en el ambiente. Gerard Piqué apenas sonrió por el comentario y continuó como si nada.