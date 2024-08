Pillaron a Aída Victoria Merlano besando a un hombre en concierto: así reaccionó Westcol

A través de redes sociales se ha viralizado una grabación en la que se ve a Aída Victoria Merlano besándose con un hombre desconocido en medio de un concierto. Las imágenes, captadas por alguien que estaba en el lugar, lejos de la pareja, se difundieron en perfiles de chismes y llegaron hasta Westcol, expareja de la barranquillera.

Los hechos, según información preliminar, se dieron el pasado 17 de agosto en Cali, en medio del concierto de Marc Anthony en la ciudad. La influenciadora barranquillera, que está soltera hace algunos meses, estuvo en el evento musical acompañada por un hombre que la abraza y la besa en varias ocasiones. Sin embargo, la grabación parece ser en una discoteca y de fondo suena vallenato.

El video, de apenas unos segundos, causó polémica en redes sociales y llegó hasta los seguidores de Westcol, expareja de la barranquillera, quien reaccionó a las imágenes en medio de una de sus transmisiones en vivo.

¿Qué dijo Westcol sobre el nuevo amor de Aída Victoria Merlano?

Westcol, que recientemente también fue involucrado sentimentalmente con una de sus ex, vio el video de Aída Victoria Merlano besando a otro hombre en un concierto y reaccionó a las imágenes en vivo.

En un primer momento, el streamer señaló que "por lo menos ya no van a decir que yo soy el que supera rápido, por ese lado estamos bien".

Por otro lado, el influenciador colombiano insistió a sus seguidores que su relación con Aída Victoria Merlano terminó bien y que, además, ambos decidieron seguir sus vidas por separado. Agregó que son los usuarios de redes sociales los que insisten en no superar su relación.

"Eso de que me dolió, ¿ustedes creen que yo soy un niño?, ¿usted cree que uno necesita ver un video para saber que una mujer está con alguien? Todo eso fue un proceso muy difícil que yo viví, pero lo que no puede pasar es que me digan 'supere' y los que no superan son ustedes".

