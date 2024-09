¿Aída Victoria Merlano se va a casar con su nuevo novio? Hablaron hasta de hijos

La nueva relación amorosa de Aída Victoria Merlano va a toda marcha, o eso es lo que parece por las más recientes publicaciones de la barranquillera. En el fin de semana de Amor y Amistad, la influenciadora sorprendió a todos al revelar que el hombre ya se quiere casar con ella.

Después del fin de su relación con Westcol, a Aída Victoria Merlano la han vinculado románticamente con un hombre al que en redes sociales han identificado como Juan David Tejada, pero que ella no ha mostrado públicamente. Sin embargo, viajaron juntos a Europa y le dio un romántico detalle en los últimos días.

¿Le pidieron matrimonio a Aída Victoria Merlano?

A través de sus redes sociales, Aída Victoria Merlano decidió responder preguntas de sus seguidores en medio de la celebración del día de Amor y amistad. Entre las preguntas, una de las más populares fue si planea casarse y tener hijos con este hombre. "Queremos boda", le escribieron.

Para responder a esa pregunta, la barranquillera sorprendió a todos con un video en el que le pregunta a su nueva pareja por qué se quiere casar con ella. Tejada, que no se ve directamente en la grabación, asegura que "porque me encantas, porque te amo, porque te adoro, porque me gustas, porque me fascinas".

Aída Victoria Merlano se muestra muy feliz y sorprendida con las palabras de su pareja y le agrega una nueva pregunta. "¿Y quieres hijos?", le cuestiona ella y él asegura que "muchos".

Por ahora, se desconoce si la conversación de la pareja es enserio y ya hay compromiso, pero la influenciadora agregó en el video que "si me va a querer así de bonito para siempre, me les caso mañana mismo".

Luego Aída Victoria Merlano mostró el detalle de Amor y amistad que su nueva pareja tuvo con ella. Se trata de un ramo de rosas amarillas con un mensaje bastante romántico.

"Quiero dedicar todos los días de mi vida a enamorarte cada vez un poco más y jamás dejar de conquistar tu corazón", le escribió y dejó como dedicatoria sus iniciales: JDT.