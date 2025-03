Amigo de Gene Hackman reveló cambios de rutina extraños en el actor y su esposa en los últimos meses

La muerte del actor Gene Hackman , quien fue hallado sin vida en su casa en Nuevo México, junto a su esposa y su perro, sigue dejando impresiones en Hollywood. Mientras se espera el resultado de las respectivas autopsias para determinar las causas de muerte de la pareja, fuentes cercanas al famoso han revelado cómo vivió sus últimos años.

¿Por qué Gene Hackman se había retirado del cine?

En el año 2004, Gene Hackman tuvo su último trabajo en Hollywood en la película Bienvenido a Mooseport. Aunque en ese momento el actor no explicó los motivos, años más tarde confirmó que decidió retirarse de la actuación por temas de salud, pues estaba enfrentando problemas en el corazón.

"La gota que colmó el vaso fue una prueba de esfuerzo a la que me sometí en Nueva York. El médico me dijo que mi corazón no estaba en condiciones de someterse a ningún esfuerzo", señaló Hackman en una entrevista que Empire años después.

Las exigencias de la esposa de Gene Hackman

A pesar de su complicado estado de salud, el actor vivió 21 años más, hasta que el pasado 26 de febrero fue hallado sin vida en su casa en Nuevo Mexico. Amigos y familiares del famoso han indicado que durante todos estos años estuvo bajo un riguroso cuidado por parte de Betsy Arakawa, su esposa, quien también estaba sin vida en la vivienda.

Gene Hackman murió en extrañas circunstancias a los 95 años - Foto: AFP

Leslie Anne Hackman, hija del actor, destacó que su padre llevaba años con una rutina de pilates y yoga que lo mantenían activo y que Betsy era bastante exigente con su alimentación. "Lo cuidó muy, muy bien y siempre estuvo pendiente de su salud", resaltó.

Esto lo confirmó también Doug Lanham, amigo cercano de Hackman, quien señaló que la pianista cuidaba tanto la alimentación del actor que "Gene solo podía hacer trampa en su comida cuando salíamos a jugar al golf".

Sin embargo, otras declaraciones de fuentes cercanas a la pareja indican que, en los últimos meses, esa rutina cuidadosa y rigurosa había cambiado estrictamente. El historiador Daniel Lenihan y su esposa Barbara contaron a la revista People que recientemente había notado un cambio en los hábitos saludables de la pareja.

Los Lenihan señalaron que constantemente compartían con los Hackman y los veían mantenerse activos con yoga, pilates y montando bicicleta. Pero que en los últimos meses Gene Hackman "estaba básicamente confinado en su casa" y agregaron que "había dejado de manejar su bicicleta por el vecindario. Estaba decayendo".

Gene Hackman fue homenajeado en los premios Óscar

Tras una semana de ser hallado sin vida en su casa, Gene Hackman hizo parte de la edición 97 de los premios Óscar. El actor fue homenajeado en medio del In Memorian de la gala.

Gene Hackman en el In Memorian de los premios Óscar 2025 - Foto: AFP

