Ana del Castillo confirmó que tiene una relación amorosa con su acordeonero

En medio de la polémica presencia de Ana del Castillo en los premios Upar Awards 2024, donde causó revuelo por su atuendo revelador; la cantante también impactó al confirmar los rumores de hace algunos meses que daban a entender que estaba enamorada nuevamente.

>> Ana del Castillo sorprendió cantando en pleno vuelo una canción de Diomedes Díaz

En medio de la alfombra roja de los premios, Ana del Castillo presentó oficialmente a Chide García como su nuevo novio. Para los seguidores de la cantante de vallenato no fue una novedad, pues hace meses se rumoraba que la artista sostenía una relación amorosa con su acordeonero.

Ana del Castillo confirmó su relación con su colega en diálogo con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, en el que también señaló que han preferido mantener en privado los detalles de su noviazgo y que lo que resalte en público sea su relación profesional.

Publicidad

"Vamos muy bien y se está dando con fuerza. Se porta bien, es juicioso y hasta el momento no me he enterado de nada malo. Nos estábamos adaptando a lo personal y laboral, porque eso es un poco complicado, pero ahora que estamos seguros lo mostramos", señaló la cantante al programa.

>> Ana del Castillo se disculpó por su presentación en los Latin Grammy: “No quise faltar al respeto”

Publicidad

Por su parte, el acordeonero se mostró feliz ante las cámaras por poder hablar de su relación con Ana del Castillo. Chide García reveló que llevan año y medio juntos y que la buena comunicación entre los dos ha sido clave para que el amor funcione y no se confunda con los temas laborales.

Meses atrás, en una entrevista con Abelardo de la Espriella, la cantante de 24 años había confesado que estaba enamorada de un nuevo hombre, pero no dio detalles de quién se trataba. Desde entonces, sus seguidores sospechaban que el acordeonero era el nuevo afortunado.

"Mi corazón le pertenece a alguien, por eso estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en mi relación (...) Me gustó su personalidad porque es una persona más quieta que yo, es muy diferente a mí, entonces me da calma", señaló en ese momento Ana del Castillo.