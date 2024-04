Anahí rechazó invitación de Maite Perroni y se rumora distanciamiento de las artistas de RBD

Las integrantes de RBD Anahí y Maite Perroni, al parecer, se habrían distanciado por cuenta de un fraude cometido por el representante de la agrupación mexicana, Guillermo Rosas.



Sí bien la gira del grupo fue todo un éxito, el hombre a cargo de la representación de la banda habría cometido fraude, hecho que habría molestado a Perroni, ya que fue Anahí quien lo introdujo con los demás integrantes.

En medio de este escándalo llamó la atención que quien interpretó a Mía Colucci, en la exitosa serie de televisión, no asistió al bautizo de la hija de la también actriz.

Es importante mencionar que a la ceremonia sí asistieron los demás integrantes del grupo: Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Por tal razón, el esposo de Anahí se pronunció y reveló a la revista People por qué razón no asistieron al evento.

Publicidad

“No, son hermanos. Son gente que se tiene mucho cariño, mucho respeto. Es lo que yo he visto, no de ahorita, sino de hace muchos años. Llevan, prácticamente, una vida teniendo una relación de amistad y de cariño, y eso es lo que debe de prevalecer. Les agradezco mucho la invitación (a Maite Perroni y Andrés Tovar). Si fuimos invitados, pero ya tenía compromisos y un viaje, por lo que no pudimos asistir. (Anahí) tenía un compromiso previo y así se lo hizo saber”, indicó Manuel Velasco.

Sobre el supuesto fraude, el compañero sentimental de la modelo enfatizó que “no tengo ni la menor idea de eso, porque no estuve involucrado en absolutamente nada del grupo; solamente en un apoyo familiar”.