Madre de los creadores de contenido Los Patojos apareció muerta: "Se me derrumbó todo”

En la noche de este lunes, 26 de agosto de 2024, se conoció que la madre de los influenciadores colombianos conocidos en redes sociales como Los Patojos fue hallada muerta en zona rural de Santander.

La noticia fue confirmada por uno de los hijos de la mujer, quien publicó un video en la cuenta oficial de Instagram de la familia de creadores de contenido y, entre lágrimas, reveló que su madre había sido encontrada sin vida.

“Mi mamá apareció muerta. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer estábamos grabando lo más de bien”, dijo el joven, visiblemente afligido por la situación.

En el video, el creador de contenido se mostró consternado por la noticia, pues señaló que su "mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía. Lo que sé es que mi mamá se murió. No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo ahora sí”.

¿Qué se sabe de la muerte de la madre de Los Patojos?

Yenny Judit Ariza Quiroga fue hallada sin vida en la finca La Palma, ubicada en la vereda Arciniegas del municipio Jesús María, Santander.

De acuerdo con lo que refieren las autoridades a Caracol Radio, la mujer de 45 años fue encontrada por el padre de Los Patojos sujeta a una viga de la vivienda. Ariza no presentaba signos visibles de violencia, y fue hallado a su lado un cuaderno con una nota que daría una explicación de lo sucedido.

"Un ciudadano en su intento por auxiliarla la suelta del elemento, al que estaba atada del cuello; quedando sobre el piso dentro de la vivienda”, confirmó la Policía de Santander.

