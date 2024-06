Ángela Aguilar habló sobre Nodal y se tatuó sus iniciales: "Estoy descubriendo el amor"

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en la pareja del momento a nivel internacional, pues en redes sociales y medios de farándula se está pendiente de cada detalle de la pareja. Recientemente, la artista mexicana decidió dar detalles de su noviazgo en una entrevista.

En entrevista con la revista mexicana Quien, Ángela Aguilar se defendió de las críticas por su relación, desmintió algunos rumores y también presentó oficialmente su nuevo tatuaje en honor a Christian Nodal, su novio.

En primera medida, la intérprete de La Malagueña pidió a los internautas que "no nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho", haciendo referencia a su relación. Esto, teniendo en cuenta que ella y el también cantante mexicano han sido blanco de críticas por, aparentemente, haber protagonizado un triángulo amoroso con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija.

Sin embargo, la cantante de 20 años también fue enfática en que no le interesa lo que piensen de ella. "La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo; es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe".

La cantante también señaló que está viviendo actualmente uno de los mejores momentos de su vida. "Tengo 20 años, estoy descubriendo el amor, descubriendo qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia, lo que sea, estoy aprendiendo".

Ángela Aguilar recalcó que no quiere que su vida personal se interponga en su vida profesional. "Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya", y pidió a los críticos que "recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio".

"Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien", concluyó.

¿Qué tatuaje se hizo Ángela Aguilar de Christian Nodal?

Casualmente, Ángela Aguilar se realizó el mismo tatuaje que se hizo Belinda, expareja de Nodal, en el año 2020. Consiste en las iniciales de su novio, 'CN' en la mano, el cual fue evidente en la sesión de fotos para la revista.

Además, la cantante desmintió su embarazo y que se haya casado en secreto con el artista. "No me cases y no me embaraces todavía, por favor", pidió al periodista.