Christian Nodal celebró el día del padre en medio de polémica: "Mi solecito"

El cantante mexicano Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas al confirmar su relación amorosa con Ángela Aguilar, luego de unos días de haber anunciado su separación de Cazzu. En sus redes celebró el Día del Padre y se convirtió en blanco de críticas.

>> Lea también: Aseguran que Ángela Aguilar y Nodal tuvieron boda secreta en Italia

En medio de la polémica que se armó por su nueva relación amorosa, Nodal no dejó pasar el Día del Padre y lo celebró públicamente en sus redes sociales. El mexicano publicó una historia de Instagram en la que agradeció ser el papá de Inti, la bebé que nació en el mes de septiembre de 2023 y que fue fruto de su relación con la argentina Cazzu.

El intérprete de 'Adiós amor' hizo un collage de fotos en las que recopila diferentes momentos que ha vivido con su hija en sus primeros nueve meses de vida. Se ven imágenes del día del nacimiento de Inti, viajes y momentos en los que involucra a la bebé con la música.

Publicidad

"Mi solecito siempre brillando", escribió Nodal en la publicación y agregó: "Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre".

Christian Nodal hace emotiva publicación por el Día del Padre - Foto: @nodal

La tierna publicación de Christian Nodal no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales que, por estos días, están atentos a los detalles de la vida del mexicano. Muchas fueron las críticas para el cantante por esta publicación, pues algunos señalan que fue irrespetuoso con la mamá de su hija.

Publicidad

"A los ocho meses la dejó", "No me parece, borró todas las fotos con ella de su Instagram", "Te quedó gran el papel de papá", "Quiere limpiar su imagen", se lee en diferentes malos comentarios. Sin embargo, también hay personas defendiendo al artista: "Que haya sido mala pareja no lo hace mal padre", "No está mal por enamorarse de otra mujer", "Que no esté con la mamá no lo hace mal papá".

>> Le puede interesar: ¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal? Este video levanta sospechas