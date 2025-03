¿Ángela Aguilar le respondió a Cazzu en una canción? Esta fue su publicación

Cazzu ha causado revuelo con su más reciente lanzamiento musical 'Con otra', una canción que muchos han interpretado como una dedicatoria a Christian Nodal y Ángela Aguilar . Tras la publicación de la argentina, la hija de Pepe Aguilar ha hecho un anuncio importante que podría ser su respuesta.

La canción de Cazzu ha recibido buenos comentarios y muchas reacciones, sorprendiendo especialmente la de Belinda , otra exnovia de Nodal, quien felicitó a la artista argentina. Ahora parece que también causó la reacción de Ángela Aguilar y todo parece indicar que la mexicana se unirá a la moda de las indirectas en las canciones.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre la canción de Cazzu?

Aunque no fue como tal una reacción, los internautas sí interpretaron el anuncio de Ángela Aguilar como una respuesta a la argentina. A través de varios videos mostrando el cielo y el lugar en el que se encontraba, la mexicana anticipó que pronto saldrá música nueva.

Aguilar dejó algunos adelantos de las canciones que sacará pronto en los videos y las letras de las canciones parece que tienen relación con la polémica que desencadenó su relación y matrimonio con Nodal , poco después de que este terminara con Cazzu.

Una de las canciones revelada por Ángela Aguilar dice: "Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quién, porque este amor no lo voy a esconder". Algo que los internautas han relacionado inmediatamente con la situación de su vida.

Las publicaciones de la mexicana han causado gran revuelo en las redes sociales, donde muchos anticipan a las reacciones. "Por fin, mi reina", "Ella saca y saca canciones, la jefa no más pone una solita y se vuelve viral", "Son canciones para amantes", "Qué flojera", "Ella sí hace música", se lee en diversas reacciones.

Letra de 'Con otra', la canción de Cazzu

La que nada debe, nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala

Y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal

Pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas, no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste

Aún así pudiera perdonártelo