Ángela Aguilar y su doble de Yo Me Llamo se conocieron en Día a Día: emocionante encuentro

La cantante mexicana Ángela Aguilar está en Colombia y, como era esperado por muchos seguidores de la artista, conoció a su doble de Yo Me Llamo, el concurso de imitación de Caracol Televisión. El emotivo encuentro entre las dos se dio en el set deDía a Día.

Nina Murgas, conocida como Yo me llamo Ángela Aguilar, destacó en la más reciente temporada del programa de imitación por ser la participante más joven y su parecido físico con la intérprete mexicana. En medio de su paso por el concurso, también recibió un mensaje en video de la cantante.

Este jueves, la original Ángela Aguilar llegó al set de Día a Día para promocionar su nuevo álbum Boleros y fue sorprendida por el equipo con un estudio decorado al estilo mexicano. Se trataba de un homenaje a la artista por su carrera musical y también la de sus familiares Pedro y Antonio Aguilar.

Además de eso, a la mexicana la sorprendieron con la llegada de la imitadora de Yo me llamo. Cuando las mujeres se vieron, Ángela Aguilar quedó muy impactada al observar a la participante en el lugar y vestida con uno de sus vestidos más emblemáticos.

Por su parte, Nina Murgas empezó a llorar al ver a su cantante favorita y le expresó toda su admiración. La joven recalcó que para ella había sido un sueño poder interpretar varias de sus canciones en medio de su paso por el programa y que su música la había inspirado.

Ángela Aguilar destacó el parecido físico de la joven colombiana y que era verse "como en un espejo". Aseguró que a su llegada a Colombia, anoche, había estado en una cena en la que habló sobre ella con sus acompañantes.

"Estuve platicando de ti ayer en la noche en mi cena y les dije a los muchachos ‘ojalá la pueda ver, saber dónde está para comer con ella o algo así’ (…) Gracias, qué honor que hayas interpretado mi música, que hayas estado en este programa. Yo no soy nadie, de verdad”, aseguró la cantante mexicana.

Además, la famosa recalcó que deseaba que su imitadora fuera la ganadora del concurso. "Yo no sé por qué no ganaste, eso era lo que estaba diciendo. No por nada, lo hicieron muy bien los demás, ¿pero ya la vieron?", concluyó Ángela Aguilar.