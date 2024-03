Anne Hathaway revela detalles inéditos sobre su adicción al alcohol: "No me daban papeles"

En una reveladora entrevista, la famosa actriz Anne Hathaway, reconocida por sus papeles en películas como El diablo viste a la moda o El diario de la princesa, recordó las dificultades que pasó en su vida profesional y personal por la adicción a las bebidas alcohólicas.

La famosa de 41 años concedió un diálogo abierto a la revista Vanity Fair, de la que protagoniza su más reciente portada, en la que recordó uno de los momentos más decadentes de su carrera actoral, el impacto del alcohol y los motivos por los que dejó de tomar.

Los problemas de Anne Hathaway con el alcohol

En su juventud la actriz enfrentó un gran problema con las bebidas alcohólicas, aunque "sabía que en el fondo no era para mí", por lo que decidió hacer una transformación en su vida y dejar de beber,. Reconoce que en un principio le fue difícil conseguir decirle a la gente que no iba a tomar ni un trago.

Con los años y la llegada de sus hijos, la actriz ha encontrado la clave. "Mi experiencia personal con esto es que todo es mejor. En lo que tengo fe es en que todos los demás tomarán uno o dos tragos, y cuando todos lleguen a dos tragos, te sentirás como si hubieras tomado dos tragos, pero sin resaca".

Anne Hathaway recuerda haber sido víctima del "odio masivo"

En el año 2013, sin entender muy bien por qué, Anne Hathaway enfrentaba un odio masivo en las plataformas digitales. Casualmente, las críticas llegaban a ella luego de que se ganara el Óscar a mejor actriz de reparto en 2013 por su papel en Los miserables.

"A pesar de que había ganado un Óscar, mucha gente no me daba papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en internet", expresó la actriz a la revista, recordando que, contrario a lo que sucede con otros actores, luego de ganar el premio no recibió propuestas de grandes papeles protagónicos.

En ese momento de su vida, cuando creía que lo que había construido desde los 17 años en la actuación se había perdido, "tuve un ángel en Christopher Nolan, a quien no le importó eso y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas de las que he sido parte”, recordó la actriz sobre el rol de la científica de la NASA Amelia Brand al que dio vida en 2014 en Interstellar.

"No sé si él sabía que me estaba respaldando en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió el impulso de la manera en que podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado", agregó la actriz.