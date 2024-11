Anuel AA habló sobre +57, de Karol G, y se enfrentó con Farruko

La polémica por la canción +57 de Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Blessd y Ryan Castro no solo creció en Colombia, sino que también llegó al panorama internacional y enfrentó a dos famosos artistas puertorriqueños. Se trata de Anuel AA y Farruko, quienes ante la controversia tomaron posiciones diferentes.

¿Qué dijo Farruko sobre +57?

Todo comenzó por unas publicaciones que hizo Farruko pidiendo a los artistas de Puerto Rico que se alejaran del "chisme" causado por la canción +57 y, en lugar de eso, demostraran la unión que tienen "los hermanos colombianos".

"Al paso que vamos, en unos años la gente olvidará que de aquí [Puerto Rico] salió el verdadero mazakote y nosotros no hacemos canciones de varios artistas en reguetón porque los traperos no se llevan entre ellos y le baja la movie o no saben montarse en un reguetón", escribió el cantante.

En una segunda publicación, el artista criticó que sus seguidores y los puertorriqueños no habían notado su colaboración con Yandel por el lanzamiento de la canción de los colombianos. "Hay que apoyar lo de aquí y soltar el chisme porque por eso es que no la están aplicando en la cancha de nosotros".

Anuel reaccionó a las palabras de Farruko

Aunque Farruko no mencionó nombres en sus publicaciones, Anuel AA se tomó personal los ataques y decidió pronunciarse. Al respecto, el puertorriqueño señaló que si Farruko sentía que no estaba sonando con sus canciones, no era culpa de los artistas colombianos o puertorriqueños, sino porque él estaba "apagado".

"El que está apagao hablando disparates de que no hay Boris haciendo reggaeton jajaja De qué carajo ustedes están hablando???? será que ustedes están apagaos cabrones", escribió Anuel AA e hizo un llamado a apoyar a los artistas colombianos y de otros países que también hacen reguetón.

"La nueva generación canta trap y reguetón también y así mismo como las leyendas se jodieron por hacer el reguetón crecer tanto, ahora hay estrellas en todos los países de Latinoamérica y hasta en Europa que también cantan reguetón y cantan trap, como los colombianos y nadie se encabrona. Dejen el racismo y la envidia con los colombianos ... El reguetón es global", agregó.

Farruko y Anuel AA se enfrentan públicamente

De esta manera, inició en redes sociales una fuerte pelea entre Farruko y Anuel AA, dos grandes estrellas del reguetón en Puerto Rico. Aunque anteriormente los artistas han colaborado y se han mostrado amigos, parece que las diferencias se hicieron más fuertes entre ellos.

Ante la publicación de Anuel AA, Farruko posteó una foto en la que aparece su colega. De esta manera, recordó que en los inicios de la carrera de Anuel, él fue su gran apoyo.

"Moraleja: yo podría decir tantas cosas pero pues el que dice no hace y el que hace no dice 😉 interpreta mi silencio 🤫 y no te duermas", escribió Farruko y agregó al final "no grato".

