Hermana de Angélica Jaramillo arremete contra la modelo: "Manipuladora y mitómana"

Hay tensión entre Angélica Jaramillo y sus hermanas luego de que la modelo escapara del centro de rehabilitación en el que la internaron y revelara a diferentes medios que sus familiares la encerraron allí en contra de su voluntad. Laura Santos decidió romper el silencio y arremeter en contra de su hermana por sus declaraciones.

Anteriormente Laura y Sofía Jaramillo ya habían reaccionado a las declaraciones de su hermana , pero en ese momento ambas señalaron que era doloroso ver la situación. Ahora fue la primera la que decidió utilizar sus redes sociales para responder a Angélica Jaramillo por todas esas declaraciones en las que ha insistido en que sus hermanas la engañaron para internarla.

Laura Jaramillo dice que su hermana está buscando fama

Angélica Jaramillo no solo señaló en su entrevista con Lo Más Viral que fue "dopada" para ser ingresada en un centro de rehabilitación sin su consentimiento, sino que sus familiares nunca la visitaron y que todo esto pasó por la "vergüenza" que sintieron cuando ella habló públicamente de su problema con las drogas.

"Por querer decirle a la gente: 'Nosotros estamos con ella', eso hizo que ellos tomaran decisiones y que no me lo dijeran porque sabían que yo iba a decir que 'no necesito esto'", aseguró en ese momento. Estas y otras declaraciones de la modelo en los últimos días hicieron reaccionar a su hermana Laura.

Laura Jaramillo reacccionó a palabras de Angélica Jaramillo - Foto: @laujaramillov

"Estoy a punto de explotar", empezó su publicación Laura Jaramillo. La mujer señaló que se ha visto muy afectada emocionalmente por las palabras de Angélica Jaramillo en contra de su familia, luego de escapar del centro de rehabilitación, y que recientemente llegó a su "límite".

"Estoy cansada de callar y aguantar que alguien, con una mente manipuladora y mitómana, diga lo que se le ocurra. Puede ser familia, puede haber amor, pero eso no significa que tengamos que permitir que nos pisoteen. No cuando cada cosa que hicimos fue desde el amor y no voy a tolerar que pase por encima de nosotras", aseguró.

Finalmente, la hermana de Angélica Jaramillo planteó que todas las entrevistas, publicaciones y declaraciones de su hermana "parece ser solo un intento por buscar fama y revivir en los medios".

Mamá de Angélica Jaramillo también se pronunció

Ante la polémica publicación de Laura Jaramillo sobre las declaraciones de su hermana, la mamá de ambas se pronunció, pidiéndole a Laura que no se dejara llevar por Angélica Jaramillo.

Mamá de Angélica Jaramillo reaccionó angustiada por pelea de sus hijas - Foto: @rechismes

"Hija dejen así, no más peleas entre familia, no hagan caso. Dejen que diga, que hable, puede decir mucho pero ustedes saben quiénes son y cómo se comportaron", le escribió su mamá a Laura Jaramillo y le pidió que "no me den más angustias hija, yo simplemente escucho y callo".