Así es la nueva vida de Ivana Knoll, la famosa novia del mundial de 2022

En 2022 el Mundial de la FIFA Qatar generó gran controversia en las redes sociales, pero en esa ocasión fue por un motivo más allá del fútbol. Ese año la presencia de Ivana Knoll, modelo croata, en cada partido de la selección Croacia fue tema de conversación.

Tras tres años, muchos internautas se preguntan qué ha pasado con la vida de Knoll y a qué se dedica tras haber sido un fenómeno mundial por su belleza. La modelo reapareció en redes sociales con un nuevo trabajo que lleva a cabo a nivel mundial.

¿Qué hace ahora Ivana Knoll?

Además del modelaje, Ivana Knoll se ha dedicado también a ser DJ, un trabajo que nuevamente la ha llevado a ser reconocida a nivel mundial. Con más de 2,9 millones de seguidores en Instagram, la mujer ha logrado sorprender también con su talento musical.

¿Por qué se hizo famosa Ivana Knoll?

En 2022 fue nombrada por los internautas como 'la novia del Mundial', esto debido al revuelo que causaba con su presencia en Qatar. Ivana Knoll, que también fue Miss Croacia, demostró su apoyo a la selección de su país al rebelarse contra las normas restrictivas de Qatar.

La legislación impedía a las mujeres usar prendas que dejaran a la vista el estómago, hombros, rodillas o senos, medida que Ivana Knoll contrarió con cada outfit que llevaba a los partidos del Mundial Qatar 2022. Sus atuendos arriesgados en ese país causaron tanto revuelo que, en los partidos de Croacia, muchos tan solo esperaban la llegada de la modelo.

Ivana asistió a los partidos de Croacia contra Bélgica, Canadá, Japón, Brasil, Argentina y Marruecos con arriesgados atuendos que incluían pantalones ajustados y tops cortos, en los cuales también utilizaba los colores de la bandera de su país. La atención que recibió fue tal que muchos aficionados asistían a los partidos solo para pedirle fotos a la modelo.

¿Por qué rechazó OnlyFans?

La modelo Ivana Knoll se hizo famosa en 2022 por su popularidad en el Mundial de Qatar - Foto: @knolldoll

Luego de su revuelo, Ivana Knoll recibió múltiples propuestas de trabajo a lo largo de los años. Una de esas ofertas fue por parte de la plataforma OnlyFans, para que ingresara a su red y creara contenido para adultos.

"No soy esa clase de gente. Prefiero mantener mi dignidad intacta. He recibido alrededor de diez llamadas diarias y muchos mails de agencias que me han intentado colocar en la plataforma de OnlyFans. No quiero ingresar ahí, no lo haré porque no tomo todo lo que me ofrecen", aseguró la modelo.