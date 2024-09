Así fue el día que La Gorda Fabiola conoció el infierno en 2018: "Todo me lo cobraron"

Este jueves 19 de septiembre es un día triste para el humor colombiano, luego de que la humorista Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola, falleciera a los 61 años. Con esta noticia, muchos recuerdan uno de los mejores y peores momentos de la famosa colombiana.

Entre los recuerdos que tienen los televidentes y seguidores de la colombiana es el momento en que estuvo en coma por 23 largos días. En ese entonces, en el año 2018, no solo impactó el estado de salud de la famosa, sino la historia que contó al despertar.

La Gorda Fabiola aseguró que en ese tiempo que estuvo en coma, conoció el infierno y pagó por todas sus malas acciones. De la misma forma, que había sido salvada por arcángeles que le aseguraron que se recuperaría.

¿La Gorda Fabiola conoció el infierno?

En una reveladora entrevista con La Red, de Caracol Televisión, la comediante reveló todo lo que sucedió. "Solamente les digo: existe el cielo y el infierno".

Publicidad

Fabiola Posada detalló que, para ella, esos 23 días que pasó dormida se sintieron como uno solo, pues tenía un único recuerdo muy doloroso. "Me hallé en un sitio que parecía una caverna, con una iluminación de antorchas, como de fuego, la gente se reía feo, rostros horribles, gente mala, otras lloraban y se lamentaban".

La comediante detalló que "un hombre muy horrible me mete en una jaula que parece una burbuja y comienza a darme látigos mientras la jaula gira". La Gorda Fabiola señaló que en ese momento pensó que estaba muriendo, pero no sabía dónde estaba.

Publicidad

Luego de lo de la jaula, a Fabiola Posada empezaron a amenazarla con hacerle daño a sus seres queridos, para no hacerlo le pedían millonarias cifras, pero después se burlaban de ella. "Me decían: 'acá no sirve tu plata, trabajaste tu vida para hacer plata y acá no te sirve tu plata, no te sirve nada'".

A esto se sumó el momento en el que, según su relato, le mostraron todas sus acciones malas, "todo me lo cobraron, yo solamente lloraba. Elevé mi mirada y dije: '¿tan mal me he portado que este es el lugar en el que merezco estar?'. En ese momento me despiertan los médicos del coma y me sacan de ese inframundo".

Mientras los médicos le hablaban a La Gorda Fabiola, que se despertaba del coma, ella aseguró que detrás de los profesionales de la salud vio a un arcángel y que a su lado estaba otro. "Me dijeron 'todo va a estar bien', el que estaba al lado de mi cabecera abrió su ala, fue una brisa hermosa y me dijo: 'vas a estar sana'".