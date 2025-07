Una lesión prende las alarmas en el Desafío Siglo XXI: ¿volverá uno de los eliminados? | Capítulo 7

El Desafío del Siglo XXI sigue dándole sorpresas a todos los colombianos que cada noche se conectan para disfrutar de la competencia. En el capítulo número siete los desafiantes se enfrentaron por segunda vez en un Desafío de Sentencia y Hambre, esta vez en el Box Rojo, luego de un complicado Desafío a Muerte. En medio de la prueba de contacto una lesión causó preocupación en los televidentes.

Alpha, Beta, Gamma y Omega se reunieron en el lugar para una prueba de contacto, una de las que más peleas y lesiones suele causar por sus acciones. En esta ocasión, los desafiantes debían ubicarse sobre una plataforma suspendida y mojada, intentando tumbar a su rival. Se enfrentaron por turnos de a dos equipos, definiendo así a los dos que disputarían el primer lugar.



¿Qué participante del Desafío se lesionó?

Cami, capitana del equipo Alpha, fue la desafiante que se lastimó en el desarrollo de la prueba. El equipo morado tuvo un buen desempeño en el Box Rojo, superando a Gamma y peleándose el primer puesto con Omega. Sin embargo, en uno de los enfrentamientos la desafiante cayó mal de la plataforma y se lastimó el tobillo.

Mientras esperaba que se definiera el equipo al que debían enfrentarse, la participante pidió el apoyo médico y le llevaron una bolsa con hielo. Durante algunos minutos Cami mantuvo el hielo sobre su pie, mientras los demás desafiantes se enfrentaban en el juego, pero cuando era su turno el equipo médico determinó que lo mejor era que no siguiera compitiendo. Por esta situación, el equipo Omega también tuvo que sacar de la prueba a una de sus jugadoras para hacer justo el enfrentamiento que finalmente ganaron los rosados.

Cuando terminó la prueba, con Alpha en el segundo lugar, Cami le manifestó a su equipo sus sentimientos. "Yo siento mucho lo de mi pie, yo sé que es algo que no controlo, pero de pronto sí desequilibro al equipo. También me da miedo que sea algo grave", expresó entre lágrimas. Su equipo la rodeó con abrazos para darle apoyo en ese momento.



¿Qué pasa si Cami debe salir del programa por la lesión?

Como en anteriores Desafíos, lo que se sabe es que cuando un participante debe abandonar la competencia por una lesión, esto implica el regreso del participante eliminado en el ciclo inmediatamente anterior. En este caso, llegaría de regreso Sathya, la primera eliminada de la temporada y que hacía parte de su mismo equipo, Alpha. En caso de que Sathya no pueda o no quiera regresar, ingresaría una nueva persona al programa al no tener otra eliminada.

Sathya, por su parte, aunque fue eliminada en el capítulo anterior, no ha abandonado la ciudadela. Este fue uno de los cambios que implementó el programa este año. En esta ocasión, los eliminados no salen inmediatamente del juego, sino que son trataladados a 'El cubo de los eliminados', un espacio dentro de la ciudadela en el que estarán por un ciclo, atentos a situaciones como esta, en la que de pronto tengan una segunda oportunidad de regresar a la competencia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL