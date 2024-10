Así le contó Carolina Cruz a sus hijos que se iba a separar: "Quedé en shock"

La presentadora Carolina Cruz presentó un nuevo capítulo de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad en el que decidió abordar por segunda vez el tema de su separación con Lincoln Palomeque, pero en esta ocasión enfocada en la manera en la que lo tomaron sus hijos.

En un capítulo anterior, la famosa vallecaucana detalló qué pasó en su relación con el actor para tomar la determinación de separarse. En este nuevo episodio, Cruz señaló que, con la decisión ya tomada, ambos se preocuparon mucho por cómo afectaría a Matías y Salvador el no tener a sus papás en la misma casa.

¿Cómo contó Carolina Cruz a sus hijos que se iba a separar?

La presentadora retrató que con su hijo Salvador no hubo mayor problema. "Nosotros empezamos a tener este tipo de sensaciones de que la relación no estaba funcionando desde que yo estaba embarazada, entonces Salva no compartió con su papá porque cuando tomamos la decisión de separarnos y se va Lincoln de la casa pues estaba muy bebé, entonces no tuvo la posibilidad de compartir con su papá en un mismo espacio, como no estuvo bajo el mismo techo con su papá pues para él no ha sido difícil porque ve a su papá siempre de la misma forma".

Carolina Cruz aclaró que, tanto para ella, como para Lincoln Palomeque, les preocupaba cómo lo fuera tomar Matías, quien para ese momento tenía apenas cuatro años. Además, indicó que en ese momento el pequeño no solo tuvo que afrontar la separación, sino muchos cambios en su vida, como el cambio de apartamento de la familia, la llegada de su hermano y las preocupaciones por el tema de salud de Salvador.

"Me acuerdo que nos sentamos con Lincoln y hablamos con el jardín, que también fue una ayuda espectacular para nosotros en ese momento. Me reúno con la psicóloga y le digo que en nuestra casa estamos pasando por este proceso, que cómo hago yo para contarle o para explicarle a Mati que esto está pasando", recordó la vallecaucana y planteó que le costaba mucho darle la noticia al menor que, en medio de la pandemia, se había acostumbrado mucho a la presencia en casa de ambos padres.

Cruz aseguró que pasó mucho tiempo preocupada pensando en esta situación. "¿De qué manera se lo voy a explicar, cómo le voy a contar que su papá ya no va a estar en casa nunca más? El día que su papá tenga que sacar las cosas de la casa, que se tenga que llevar su ropa, que creo que es de los de los momentos más difíciles que puede vivir cualquier pareja". Por recomendación de la psicóloga infantil, acudió a contarle un cuento con sus animales favoritos.

La presentadora tardó varios días en preparar lo que, según ella, sería el momento indicado, que fue en la bañera. "Me senté ahí con él y le dije: 'Gordo, tengo que contarte una historia. Esta es una historia de unos dinosaurios. Imagínate una familia de dinosaurios con la mamá, el papá y los dos hijos, ellos son muy felices y se quieren mucho, se respetan, pero resulta que los papás ya no se entienden muy bien como novios sino como amigos. Eso está pasando con tu papá y conmigo aquí en casa'".

Para sorpresa de Carolina Cruz, aunque ella y Lincoln Palomeque intentaban mantener alejados a sus hijos de sus diferencias, Matías le demostró a su mamá que entendía la situación y le dio una gran tranquilidad. "Él se quedó como pensando y se quedó mirándome un ratico y me dijo: '¿eso era lo que me tenías que decir, mami? ¿Eso era lo que te tenía tan preocupada? Yo entiendo que papi y tú sean amigos, no pasa nada, tú tranquila. Mejor sigamos jugando con los dinosaurios'. Quedé en shock".