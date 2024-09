Carolina Cruz reveló detalles de su separación de Lincoln Palomeque: "Fui muy feliz"

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz decidió revelar en su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad los verdaderos motivos por los que se separó del actor Lincoln Palomeque, padre de sus hijos y con quien sostuvo una relación de más de 10 años. La comunicación fue clave.

Como lo había prometido, Cruz decidió hablar sin filtro con sus seguidores sobre lo que sucedió con su expareja. En primera medida, la presentadora de Día a Día aclaró que "lo voy a hablar desde mi punto de vista porque yo respeto mucho al padre de mis hijos porque es un hombre muy bueno, es un hombre maravilloso, es un excelente papá que se preocupa todos los días por ser mejor persona".

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron?

En su relato de 16 minutos en su canal de YouTube y Spotify, la famosa señaló que "la vida cambia en un segundo" y para esto es clave que haya una buena comunicación entre las parejas. Cruz detalló que, a lo largo de los años, decidió guardarse opiniones y deseos que poco a poco fueron enfriando su relación.

"Yo no me casé con Lincoln, nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos, pero yo siento que a mí me faltó ser más fuerte en algún momento de la vida y decirle: 'Oye, yo sí me quiero casar. Si tú no te quieres casar es tu problema, yo sí me quiero casar'", confesó.

Publicidad

Carolina Cruz planteó que a lo largo de su vida ha sido muy permisiva y le ha costado establecer límites, en este caso, por evitar peleas y desacuerdos con su entonces pareja, decidió no manifestar su deseo de pasar por el altar.

Agregó en sus declaraciones que "lo que termina pasando con la distancia y con todo este tipo de negociaciones que tienen las parejas es que muchas veces pensamos que está bien y no. Yo en mi momento tuve que dar mi punto de vista, pero me fui acomodando a la situación".

Publicidad

Aclaró también que, eso no quiere decir que su relación con Palomeque haya sido mala. "Yo fui completamente feliz, me han escrito 'Caro, botaste 11 años a la basura porque no funcionó', ¿cómo que no funcionó? Conocí a un hombre maravilloso con el que construí una familia hermosa y que me regaló lo más grande que tengo en mi vida que son mis hijos, obvio que funcionó y funcionó muy bien, pero llegó un momento donde la relación se enfrió".

Para concluir, la vallecaucana planteó que cuando las consecuencias de los errores de ambos, "porque no solo hay un culpable", se hicieron muy visibles, ambos evitaron tener conversaciones difíciles, lo que desencadenó en la separación.

"A él y a mí no nos gustaba tener esas conversaciones difíciles porque temperamentalmente somos muy parecidos y dejamos que se fuera enfriando la relación. Nos seguíamos queriendo, nos seguíamos amando, pero de otra manera y hoy en día nos seguimos queriendo y seguimos teniendo una relación, un amor, un cariño y un respeto muy grande".