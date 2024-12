Así luce la tienda LF10 de Falcao, James y Luis Díaz: el nuevo templo del fútbol en Bogotá

Tres de los nombres más grandes del fútbol colombiano, Radamel Falcao García, James Rodríguez y Luis Díaz , han unido fuerzas nuevamente, pero esta vez fuera de las canchas. Los cracks del balompié lanzaron LF10, una tienda deportiva ubicada en la exclusiva Zona T de Bogotá, en la Calle 82 - 14, con una inversión de más de $10.000 millones. Este ambicioso proyecto no solo busca ser un punto de venta, sino un centro de experiencias diseñado para reunir a los apasionados del fútbol.

LF10 lleva las iniciales de Luis Díaz (L) y Falcao (F), combinadas con el icónico número 10 de James Rodríguez. Durante la inauguración, James explicó: “Queremos que LF10 sea un lugar donde los fanáticos del fútbol encuentren lo que siempre han soñado y que no existía en Colombia: productos exclusivos, experiencias únicas y un espacio para vivir el deporte de manera diferente”.

El establecimiento de tres pisos ofrece algo para todos: en el primer piso, se encuentran productos exclusivos para hombres; el segundo está dedicado a mujeres y niños; y el tercero alberga espacios para lanzamientos de productos, firmas de autógrafos, eventos corporativos, ruedas de prensa y transmisiones de los partidos más importantes.

(Lea también: James Rodríguez y el increíble listado en el que apareció bien ubicado en Perú)

Publicidad

Además, los visitantes pueden personalizar sus prendas y guayos en una zona boutique equipada con máquinas de estampación, lo que garantiza artículos únicos.

Un centro de experiencias deportivo

LF10 no es solo una tienda, es un centro de experiencias diseñado para reunir a los apasionados del fútbol. El concepto nació durante las concentraciones de la Selección Colombia, cuando los futbolistas notaron que muchos productos de alta gama relacionados con el deporte no estaban disponibles en el país. “Queremos que Colombia sea un referente del fútbol en la región. Este proyecto es para la gente, para los fanáticos y para todos los que aman este deporte”, señaló Falcao.

Publicidad

LF10 cuenta con la exclusividad de marcas de renombre como Adidas, Nike, New Balance, Under Armour, Puma y Skechers, ofreciendo productos que no se encuentran en ninguna otra tienda de Latinoamérica. Además de su local físico, será pionero en el comercio digital de artículos exclusivos en torno al fútbol, permitiendo que los fanáticos de toda Latinoamérica accedan a su catálogo en línea.



Productos estrella en LF10 y precios que puede encontrar en el almacén

Entre los productos estrella de LF10 se encuentran las camisetas personalizadas y los guayos de alta gama. Las prendas, que pueden ser estampadas con nombres y números a elección del cliente, tienen un precio inicial de aproximadamente COP $130.000 en adelante. Los guayos, especialmente aquellos de edición limitada y diseñados en colaboración con marcas como Adidas y Nike, pueden superar el millón de pesos.

Además, la tienda ofrece una variedad de accesorios como balones, mochilas y ropa deportiva, todos con la posibilidad de personalización para hacer cada artículo único.

(Lea también: ¿Falcao García se despidió de Millonarios? El conmovedor mensaje del 'Tigre')

Más allá de las ventas de LF10

Los futbolistas han destacado que LF10 busca ser un agente de cambio social. Planean realizar eventos y actividades para apoyar comunidades futboleras en Colombia, promoviendo la inclusión y el desarrollo social a través del deporte. Este enfoque no solo fortalece la conexión con los fanáticos, sino que también contribuye al crecimiento del fútbol en el país.