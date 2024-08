Así reaccionó Luisa a confesión de Alejo en el Desafío: ¿le gustaba?

Muchas revelaciones en el más reciente Desafío XX causaron revuelo entre los internautas, entre ellas el momento en que Alejo le contó a sus compañeras del equipo Tino que se había sentido atraído por Luisa, su compañera en Omega.

Alejo es uno de los ocho semifinalistas de esta temporada en el reality y para esta etapa dorada del programa quedó en el equipo del Tino Asprilla junto a Natalia, Darlyn y Francisco. En medio de la noche, se reunió con las participantes en el cuarto y les hizo una fuerte confesión.

¿Qué confesó Alejo en el Desafío?

Alejo estaba hablando con Natalia y Darlyn sobre lo que pasó entre Natalia y Kevyn, entonces decidió revelarles que también tuvo sentimientos encontrados por una de sus compañeras.

"Yo me estaba enamorando de la reina, la reina me estaba gustando", reveló Alejo dejando sorprendidas a sus compañeras. De inmediato, el participante también aclaró que "eso no quiere decir que yo haya dejado de amar a Melissa", su pareja.

El semifinalista agregó que esta era la primera vez, en 10 años de su relación, que se sentía atraído por otra mujer. "De un momento a otro, yo le estaba expresando cariño y ella me estaba expresando cariño. Cuando la reina se fue yo me eché la bendición, dije: 'se tenía que ir'".

La reacción de Luisa a la confesión de Alejo

"Estoy en shock", escribió la exparticipante en su cuenta de X, antes Twitter. Luisa lamentó que no dejaran ver en el capítulo toda la conversación, pero le causó gracia que su compañero agradeciera su salida.

Estoy en shock, 1- Alejo sintiendo cosas

2- agradeciendo a dar porque me fui JAJAJAJAJAA porque así se salvó el 🤣🤣 ay no, que sigan la conversación por favor !!!!! — Luisa Sanmiguel- DESAFIO XX🔥 (@luisasquiroz) August 9, 2024

En otra publicación, la exparticipante pidió calma a los televidentes que empezaron a comentarle sus publicaciones, pidiendo que revelara si pasó algo con Alejo dentro de la competencia.

Luisa aclaró que "no me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga".

