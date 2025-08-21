Martín de Francisco despide a Carlos 'Cerdo' Molina: “Gracias por un personaje inolvidable”

El fallecimiento de Carlos Molina, recordado como 'Cerdo' en 'El Siguiente Programa' y 'La Tele Letal', dejó un profundo vacío en el humor colombiano. Uno de los primeros en reaccionar fue Martín de Francisco, quien a través de un emotivo mensaje en X rindió homenaje a su compañero de pantalla.

“Gracias por todo, Carlos Molina, gracias, gracias por el personaje ‘Cerdo’, inolvidable, de un magnetismo encantador y perturbador al mismo tiempo. Descansa en paz”, escribió De Francisco, resaltando la esencia del personaje que marcó a toda una generación de televidentes.

La noticia del fallecimiento de Molina se conoció el jueves 21 de agosto mediante la cuenta oficial de X del antiguo programa de Red+. El comunicado describió al comediante con palabras cargadas de simbolismo: “Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”.



El legado de 'Cerdo'

Aunque su vida no estuvo ligada desde el inicio al mundo de los medios, pues trabajaba como electricista, Carlos Molina fue descubierto por Carlos Vives y luego integrado por Martín de Francisco y Santiago Moure en La Tele. Con el tiempo, 'Cerdo' se consolidó como una figura central en la sátira televisiva colombiana, especialmente en La Tele Letal, donde su humor irreverente y su estilo mordaz lo convirtieron en un personaje de culto.



Más allá de su icónico papel, Molina también participó como “el profesor” y en segmentos como Pig Data, en los que analizaba con ironía y agudeza la realidad nacional.

En 2022, el actor enfrentó una compleja cirugía de corazón, pero continuó en escena con el mismo espíritu crítico y mordaz que lo caracterizó. Su muerte cierra un capítulo importante en la televisión nacional, pero deja un legado que Martín de Francisco resumió en una frase: un personaje inolvidable, capaz de mezclar ternura, sarcasmo y crítica social en un mismo gesto.

La partida de Carlos 'Cerdo' Molina es hoy motivo de duelo y gratitud, tanto para sus colegas como para los miles de seguidores que durante años encontraron en él una forma única de ver el país.

